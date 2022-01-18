Evde bakım ödemeleri hesaplarda

Hükümetin
insan odaklı bakışla
şekillendirdiği
2023 hedefleri kapsamında sosyal
yardım programları aksamadan
sürdürüyor. Bu doğrultuda
bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara
ve ailelerine ekonomik destek
sağlamak amacıyla yapılan evde
bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya
başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık
, evde bakım bin 798
TL'den 2 bin 299 TL'ye çıkarıldığının müjdesini
verdi. Ödemeler 20 Ocak'a kadar
tamamlanacak.
ZAMLI ÖDEMELER ŞUBATTA
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık bin 798 TL ödeme yapıldığını hatırlattı. Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" ifadelerini kullandı. Yanık, evde bakım yardımının 1.798 TL'den 2 bin 299 TL'ye çıkarıldığını söyledi.