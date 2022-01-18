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Giriş Tarihi: 19.1.2022

Evde bakım ödemeleri hesaplarda

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Evde bakım ödemeleri hesaplarda
Hükümetin insan odaklı bakışla şekillendirdiği 2023 hedefleri kapsamında sosyal yardım programları aksamadan sürdürüyor. Bu doğrultuda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım bin 798 TL'den 2 bin 299 TL'ye çıkarıldığının müjdesini verdi. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak.

ZAMLI ÖDEMELER ŞUBATTA
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık bin 798 TL ödeme yapıldığını hatırlattı. Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" ifadelerini kullandı. Yanık, evde bakım yardımının 1.798 TL'den 2 bin 299 TL'ye çıkarıldığını söyledi.

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Evde bakım ödemeleri hesaplarda
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