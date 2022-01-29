Evde bakım ödemesi 2.354 liraya çıktı

Hükümet, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığını 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığını bin 298 TL'ye, evde bakım yardımını 2.354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini de 1.649 TL'ye yükseltti. Binlerce yaşlı, engelli ve sosyal destek alanlara müjdeyi Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
verdi. Yeni düzenlemeyle yapılan yardımlar şu yekilde artırıldı:
YAŞLI AYLIĞI 1.084 LİRA OLDU:
Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL'den 1.084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL'den 1.298 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.
SİLİKOZİS AYLIĞI 2.382'YE ÇIKTI:
18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL'den 865 TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis
hastalarının aylığının 1.819 TL'den 2.382 TL'ye çıktığını açıkladı.
535 BİN ENGELLİ VATANDAŞA YARDIM:
Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1.798 TL'den 2.354 TL'ye çıkarıldığını kaydetti.
SED ÖDEMELERİ DE ARTTI:
Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama bin 259 TL'den bin 649 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1.964 TL'den 2.572 TL'ye çıkarıldı" dedi.
SOSYAL HAYATA ENTEGRE OLSUNLAR
UYGULANAN sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Derya Yanık, dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydetti. Ekonomik olarak desteklenen, çalışabilecek durumdaki birey ve aileleri üretim ile istihdama yönelik projelerle buluşturduklarını ifade eden Bakan Yanık, "Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.