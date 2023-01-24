Evde bakım yardımı 4.336 TL’ye yükseldi

AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini, artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi. Yanık, sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bakan Derya Yanık, bu yıl da sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetleri iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını dile getiren Yanık, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığının bin 536 liradan bin 997 liraya yükseldiğini bildirdi.