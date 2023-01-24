Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Evde bakım yardımı 4.336 TL’ye yükseldi
Giriş Tarihi: 25.1.2023

Evde bakım yardımı 4.336 TL’ye yükseldi

Evde bakım yardımı 4.336 TL’ye yükseldi
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini, artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi. Yanık, sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Bakan Derya Yanık, bu yıl da sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetleri iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını dile getiren Yanık, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığının bin 536 liradan bin 997 liraya yükseldiğini bildirdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım yardımı 4.336 TL’ye yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA