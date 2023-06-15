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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı

ANKARA
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz" dedi.
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı Ocak- Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 nakdi yardım yapıldığını belirtti.
Bakan Göktaş, "Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.
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Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
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