Evde bakım yardımı hesaplarda

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay ödenecek toplam 1 milyar 289 milyon lira evde bakım yardımının hesaplara yatırıldığını bildirdi. Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla destek programları yürüttüklerini hatırlattı. Engellilerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modellerini uyguladıklarını ifade eden Yanık, bu modeller içinde evde bakım yardımının önemli yer tuttuğunu belirtti. Yanık, "Bu ay 547 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlandı" dedi.