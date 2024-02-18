Evde Bakım Yardımı hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay 4.2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını belirtti. Öte yandan Göktaş, "Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz" dedi.