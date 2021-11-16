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Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:53

Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelliler ve aileleri için Kasım ayında 964 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ile aileleri için kasım ayında 964 milyon lira ödeme yapacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti.

Yanık, "Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için Kasım ayında toplam 964 milyon TL ödeme yapacağız. Evde bakım yardımı ödemeleri 20 Kasım'a kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

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Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
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