’Evde ne yapabilirim?’ dedi! Kendi işini kurdu! Geçim kapısı oldu

SERAMİK KURSUNA DA GİTTİ

Sürücü, sahilden topladığı taşlara hayal gücünü kullanarak farklı dizaynlarla estetik kattığını söyledi.

Bir süre sonra taşlarla benzer şeyleri yaptığını ve tekrara düştüğünü fark ettiğine değinen Sürücü, böylece alanını geliştirmeye karar verdiğini kaydetti.

Sürücü, bu kapsamda taş ile polimer kili birleştirdiğini kaydederek, "Daha sonra seramikçiliğe yöneldim. Seramik ustası olmayı çocukluğumdan beri çok istiyordum. Bir fırsat doğdu, halk eğitimde kursa gittim. Benim zaten taş boyama için evimde kurduğum bir hobi atölyem vardı. Orada seramik çalışmaya da başladım." diye konuştu.

Sürücü, taş boyama tekniğiyle yaptığı süs eşyaları ile seramikteki hüneriyle ortaya çıkardığı kupa, biblo, çömlek, kase ve çeşitli hediyelik eşyaların satışına Akçakoca'nın tarihi yöresel çarşısında küçük bir stantla başladığını anlatarak, "Burada satışlarıma devam ediyordum. Sonra fırsat doğdu, evdeki atölyemi biraz büyütmek istediğim için kendime iş yeri edindim. Çalışmalarıma artık burada devam ediyorum, çünkü eve sığmıyorum." diye konuştu.