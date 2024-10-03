Evi parça parça al 3 ayda kiraya ver

Türkiye'de yüksek faiz ve artan fiyatlar nedeniyle gayrimenkul satışları düşünce, inşaat firmaları yeni yöntemlerle piyasayı canlandırmak için harekete geçti. İlk adımı ise satışa hazır durumdaki konutlarını 'Paylı Gayrimenkul' modeliyle satmak isteyen Sinpaş GYO attı. Yatırımcılar, fiyatına göre konutlardan pay satın alabilecek. Bunu alırken yüzde 25'i peşin ödeyecek. Kalan ödemeyi faizsiz taksitle yapabilecek. 3 ay içinde bu evden kira geliri elde etmeye başlayacak. 1 yıl sonra da payını satılabilecek.'Paylı Gayrimenkul' adı verilen modele göre, 10 milyon TL altındaki konutlar 10 paya, 10 milyon TL üzerindeki gayrimenkuller ise 20 paya bölünerek satışa çıkacak. Satın alımın ardından 3 ay içerisinde pay oranında kira geliri elde edilecek. 6. yılın sonunda yapılacak değerleme üzerinden satışa çıkacak konutlardan pay sahipleri payları oranında gelir elde edecek. Pay sahipleri, ilk alımlarının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, paylarını diledikleri platformda satışa sunabilecekleri gibi 'Sinpaş Paylı Gayrimenkul'ün online satış ağı üzerinden de satış yapabilecekler. YENİ EVDE PEŞİNAT OLACAKSinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, payların sözleşme ile alınıp devredilebileceğini belirtirken, "Yatırımcı, payını elinde tuttuğu sürece konutun kira gelirinden payı oranında yararlanacak. Payı aldıktan üç ay sonra kira getirisi elde etmeye başlayacak. Kiracı bulma, kiracı uygunluk kontrolü, sözleşme yönetimi ve tahsilat gibi süreçler, Sinpaş'a hizmet veren emlak gayrimenkul şirketleri tarafından yürütülecek. Pay sahipleri, alımlarının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, paylarını satabilecekler. İsteyen de elindeki payları, Sinpaş'tan yeni ev alımında peşinat olarak kullanabilecek" diye konuştu.