Evim mağdurları paralarını alabilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tasfiye komisyonlarının tasfiye işlemlerine başladığına belirterek, "Tasarruf sahiplerine, hakları korunarak sözleşmelerini devralan şirketle yeni sözleşme imzalamak suretiyle sisteme devam etme veya sözleşmelerini feshederek, yatırdıkları tasarruf tutarının tamamını ve organizasyon bedelinin yüzde 20'sini tasfiye masasından iade alma hakkı tanındı" dedi.Hükümet, faizsiz konut sahibi yapan evim şirketlerindeki mağduriyeti gidermek için Nisan ayında yasal düzenleme yaptı. Vatandaşların ev, araba hayalleriyle oynayan 21 firma kapandı. Gerekli yükümlülükleri karşılayamadıkları için kapanan şirketlerde parası olan vatandaşlar bunu faaliyet izni verilen şirketlere devredebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, evim mağdurlarına ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Öncelikle şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve şirket giderlerinin azaltılmasını teminen tasfiye eylem planı hazırlandı. Şirket aktifleri tespit edilerek koruma altına alınmış, şirketlere tahsisat döneminde borçlu olan, ancak ödemelerini zamanında yapmayan müşterileri hakkında da yasal takip süreçleri başlatıldı" dedi.Bakan Nebati, tasarruf sahiplerine, hakları korunarak sözleşmelerini devralan şirketle yeni sözleşme imzalamak suretiyle sisteme devam etme veya sözleşmelerini feshetme hakkı verildiğini anımsattı. Bakan Nebati, "Sözleşmelerini feshederek, yatırdıkları tasarruf tutarının tamamını ve organizasyon bedelinin yüzde 20'sini tasfiye masasından iade alma hakkı tanınmıştır" değerlendirmesini yaptı.