Evlenen çift sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. 2023'te 567 bin 11 olan evlenen çift sayısı 2024'te 568 bin 395 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 173 bin 342'den 187 bin 343'e çıktı. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı geçen yıl binde 2.19 olarak hesaplandı. Ortalama ilk evlenme yaşının 2024 yılında erkeklerde 28.3, kadınlarda ise 25.8 olduğu görüldü. Kaba evlenme hızının geçen yıl en yüksek olduğu il, binde 7.76 ile Adıyaman olurken, bu ili binde 7.68 ile Gaziantep, binde 7.66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4.01 ile Tunceli oldu. Yabancı damatların sayısı 2024 yılında 5 bin 923 olurken, bu sayı toplam damatların yüzde 1'ini oluşturdu. Yabancı gelinlerin sayısı ise 29 bin 115 oldu.