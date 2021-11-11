Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlabilir? İşte detaylar...

Evlenme, doğum yardımında vergi, sosyal güvenlik kesintisi olur mu?

Bu kapsamda yapılan yardımları tutarı ne olursa olsun prime esas kazançların hesabında dikkate alınmıyor. Dolayısıyla evlenme yardımları da sigorta priminden muaf tutuluyor.

Bu parayı alabilmek için evlenme tarihinin kütüğe işlenmiş olması gerekiyor mu?

Hak sahiplerinin öncelikle dilekçeyle başvurusu gerekiyor. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmediyse dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının bir örneğinin kuruma verilmesi zorunluluğu var.