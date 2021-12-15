“Evlerdeki güvenin anahtarı sigorta”

Dijitalleşme trendine, son iki yılda pandeminin getirdiği yeni gelişmelerin de eklenmesiyle birlikte iş hayatı ve çalışma koşulları artık değişiyor. Ülkemizde birçok şirket süresiz olarak ya uzaktan ya da hibrit çalışma modeline geçiyor. Bu değişim evlerimizin olası risklere karşı güvence altına alınmasını daha da önemli hale getiriyor. Evlerdeki güven ve huzurun anahtarı ise; konut sigortası. Konut sigortası, genel kanının aksine sadece ev sahiplerinin değil, kiracıların da evlerini pek çok riske karşı koruma altına alıyor. Konut sigortası, evin yanı sıra konutta bulunan eşyaları da; yangın, hırsızlık, su baskını, deprem gibi risklere karşı koruma altına alıyor. İklim değişikliğinin etkileri, her yıl daha da şiddetlenerek kendini gösteriyor. Ülkemizde son iki yılda meydana gelen felaketler, küresel ısınmaya bağlı olarak hava olaylarının ne boyutta sorunlara yol açabileceğini gösteriyor. Yangın ve su baskınlarını sigorta korumasına alan konut sigortaları bu noktada çok önemli bir işlev üstleniyor.
KASKOYLA TANIŞANLAR VAZGEÇEMİYOR
"Büyük bir özenle kendimiz ya da ailelerimiz için kurduğumuz yuvalarımızı beklenmedik hasarlara karşı güvence altına alan konut sigortaları günlük hayatın devamlılığını sağlamak açısından büyük önem taşıyor" diyen Ray Sigorta
Genel Müdürü Koray Erdoğan
, sözlerine şöyle devam etti: "Konut Sigortaları sadece hasar oluştuktan sonra değil, acil çilingir ihtiyacında ya da tesisat işçiliği gerektiren durumlarda olay anında da yardımımıza koşuyor. Poliçelerle birlikte sunulan halı yıkama, kombi temizliği ve klima bakımı gibi birçok ücretsiz asistans hizmetleri ile hem sağlığınızı hem de konforunuzu garanti altına alıyor." Koray Erdoğan, sözlerini kasko yenilemelerinden bahsederek sürdürdü: "Türkiye
geneline baktığımızda, deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde DASK
zorunlu bir sigorta olmasına karşın %59 seviyesinde. Burada koruma açığıyla beraber ciddi bir bilinirlik sorunu olduğunu görüyoruz. Elimizdeki veriler konut sigortasında yenileme oranlarının 2021'in ilk 10 ayında %67 oranında olduğunu gösteriyor. Demek ki konut sigortası yaptıran vatandaş bundan memnun kalıyor." Ray Sigorta'nın Evim Saray Konut Sigortası
her eve uygun çözümler sunuyor. Hem ekonomik hem de kapsamlı olarak tasarlanan ürün; yangın, sel, su baskını, fırtına, kar, yer kayması ve cam kırılması gibi hasarlara karşı poliçe sahibini ve ailesini koruma altına alıyor."