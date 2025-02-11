Mobilyada zarafetin öncüsü Bellona, "Evimi Yuva Yapan Bellona!" mottosunun ön plana çıktığı reklam filmiyle 2025 koleksiyonunu tanıttı.

Filmin en dikkat çekici unsurlarından biri ise sevilen sanatçı Karsu'nun Bellona için özel olarak seslendirdiği "Evimi Yuva Yapan Bellona!" şarkısı oldu. Bu özel beste, markanın sıcak ve samimi dokunuşunu yansıtarak, koleksiyonların ruhunu izleyiciye hissettirdi.

Bellona'nın estetik ve konforu harmanladığı Montella ve Estella konseptleri, zarif çizgileri modern tasarım anlayışıyla buluşturarak yaşam alanlarına yepyeni bir soluk getiriyor.

Montella, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunarak özellikle dinamik bir yaşam tarzına sahip kullanıcılar için ideal bir seçenek oluşturuyor. Estetik açıdan zarif detaylara sahip koleksiyon, aynı zamanda fonksiyonel çözümleriyle üst düzey bir deneyim vadediyor.

Estella ise zamansız tasarım anlayışıyla klasik ve modern unsurları dengeli bir şekilde bir araya getiriyor. İncelikle düşünülmüş konfor detayları sayesinde yer aldığı mekânlara sıcak ve davetkâr bir atmosfer katıyor.

Sanat ve tasarımın kusursuz uyumuyla hazırlanan reklam filmiyle evleri yuva yapan Bellona, 2025 koleksiyonuyla da ile adından söz ettirmeye devam ediyor.