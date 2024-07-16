Evsizlerin sayısı katlanarak artıyor

Almanya'da evsizlerin sayısında hızlı bir artış yaşanıyor. Yaklaşık 450 bin evsiz yerel yönetim kuruluşlarınca barındırılırken sokakta kalanlarla sayı tatlandı. Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) verilerine göre, 31 Ocak 2024 itibarıyla 439 bin 500 kişi, evsiz olduğu gerekçesiyle belediye ile yardım kuruluşlarının tesislerinde barındı. Bu rakam, 2023'te 372 bin, 2022'de ise 178 bin 100 kişiydi. İstatistiğe, geçici konut, toplu barınma yerleri veya evsizler için oluşturulan tesislerde kalanlar dahil edildi. Sokakta yaşayanlar istatistik dışında kaldı./ KÖLN