Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Evsizlerin sayısı katlanarak artıyor
Giriş Tarihi: 16.7.2024

Evsizlerin sayısı katlanarak artıyor

Evsizlerin sayısı katlanarak artıyor
Almanya'da evsizlerin sayısında hızlı bir artış yaşanıyor. Yaklaşık 450 bin evsiz yerel yönetim kuruluşlarınca barındırılırken sokakta kalanlarla sayı tatlandı. Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) verilerine göre, 31 Ocak 2024 itibarıyla 439 bin 500 kişi, evsiz olduğu gerekçesiyle belediye ile yardım kuruluşlarının tesislerinde barındı. Bu rakam, 2023'te 372 bin, 2022'de ise 178 bin 100 kişiydi. İstatistiğe, geçici konut, toplu barınma yerleri veya evsizler için oluşturulan tesislerde kalanlar dahil edildi. Sokakta yaşayanlar istatistik dışında kaldı. İbrahim YAŞ / KÖLN
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Evsizlerin sayısı katlanarak artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA