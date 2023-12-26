Excalibur ve Intel katkılarıyla düzenlenen CS2 Turnuvası çekişmeli anlara sahne oldu!

Excalibur ve Intel'in katkılarıyla düzenlenen Excalibur CS2 Turnuvası, oyunseverlerin tozu dumana kattığı, heyecan verici "Aim Show"ların eksik olmadığı ve tüm rakiplerin sahadan "Ace" yapılarak silindiği efsane maçlarla, 17 Kasım'da ilk eleme turuyla başladı. 128 takımın temsilcilerinin, üstün rekabetçi deneyimi ile hafızalara yer etmiş "De_dust2, Aim_S2R ve Aim_redline" haritalarında, 1v1 formatında karşılaştığı ilk eleme turundan 2, yarı final turundan ise ilk 2 oyuncu finallere yükseldi. Rakiplerini teker teker eleyerek, 6 Aralık'ta oynanan final turuna yükselen Ahmet Cüneyd 'Hatex' Baş ve Bilgihan 'Depact' Ayaz arasında gerçekleşen karşılaşmada, birinci Excalibur G870 Laptop, ikinci Excalibur G770 Laptop ve üçüncü Excalibur 23.8" Monitör ve oyuncu kulaklığı ödüllerinin sahibi oldu.

KIYASIYA MÜCADELENİN ARDINDAN KAZANAN BELLİ OLDU

Yeni sürümü ile dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyuncuyu heyecanlandıran Counter-Strike 2, bu kez Excalibur ve Intel'in katkılarıyla düzenlenen ödüllü bir turnuvayla oyunseverlerle buluştu. Ünlü Twitch yayıncıları Çağrı 'Hype' Ergün ve Özgür 'Root' Alagül'ün coşku dolu sunumlarıyla binlerce izleyicinin canlı takip etiiği karşılaşma, Ahmet Cüneyd 'Hatex' Baş ve Bilgihan 'Depact' Ayaz arasında nefes kesen bir mücadele ile gerçekleşti. Gerilimin doruk noktalara ulaştığı final turundaki ilk maçta Bilgihan 'Depact' Ayaz, rakiplerine karşı cesur hamleler yaparken, Cüneyt 'Hatex' Baş direniş gösterdi. İlk maçın 13-9'luk skorla sona ermesiyle Bilgihan 'Depact' Ayaz, ilk zaferini işaret etti. İkinci maç, her iki rakibin de birbirine üstünlük kurma mücadelesini yansıtarak devam etti. Skorlar sık sık eşitlenirken, Bilgihan 'Depact' Ayaz, son anlarda gösterdiği üstünlükle bir adım öne geçerek liderliğini sürdürdü. İzleyicilerin gözlerini kırpmadan takip ettiği mücadelede üçüncü maç, Bilgihan 'Depact' Ayaz'ın üstünlüğüne karşı direnç gösteren Ahmet Cüneyt 'Hatex' Baş'ın skoru 13-10'a getirmesiyle devam etti. İzleyicilerin nefeslerini tuttuğu dördüncü maçta, Bilgihan 'Depact' Ayaz, zaferi garantileme adına büyük bir adım attı. Sarsıcı çatışmalar, stratejik hamleler ve duygu yüklü anlarla dolu geçen mücadele, 13-10'luk skorla sona erdi ve Bilgihan 'Depact' Ayaz, turnuvadaki üstünlüğünü ilan etti.

BO5 formatında gerçekleşen karşılaşmada Bilgihan 'Depact' Ayaz, genel skorda Ahmet Cüneyt 'Hatex' Baş'ı 3-1 yenerek zafere ulaştı. Oyuncular, izleyiciler ve tüm CS2 hayranları Excalibur ve Intel katkılarıyla düzenlenen turnuvanın epik finali ile birlikte unutulmaz bir deneyim yaşadı. Ahmet Cüneyt 'Hatex' Baş, turnuvayı ikinci olarak tamamlayarak Excalibur G770 Laptop ödülünü kazanırken, finalin kupayı kaldıran tarafı olan Bilgihan 'Depact' Ayaz, Excalibur G870 laptop kazanarak şampiyonluk kupasına sahip oldu.