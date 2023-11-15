Eximbank ihracatçıyı teminatta rahatlattı

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan "ihracatçıya sağlanacak alternatif teminat türleri"ne ilişkin, "Menkul kıymet rehni, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) gibi kefalet kurumlarının kefaleti, ipotek ile gerçek ve tüzel kişi kefaletleri gibi bankacılık sektöründe genel kabul görmüş alternatif türlerin teminat kabul edilmesine başlandı" dedi. Güney, tesis edilen izleme ve yapay zekâ destekli erken uyarı sistemleri aracılığıyla firmaların kredi riskinin etkin yönetiminde de ciddi mesafe katedildiğini söyledi. Teminat yapısının çeşitlenmesiyle ihracatçının sağlayacağı faydalara dikkati çeken Güney, şunları kaydetti: "İhracatçılarımızın bankamız fonlarından yararlanma noktasında yaşadıkları teminat sorununun çözümüne yönelik önemli bir adım atılırken aynı zamanda teminat mektubu komisyonları nedeniyle artan finansman maliyetlerinin düşürülmesi sağlanacak. Ayrıca ihracatçıların tüm bankalar nezdindeki hem nakdi hem de gayrinakdi limitlerinin kullanılmasının neden olduğu maliyet artışının önüne geçilerek, ihracatçılarımızın finansman imkânlarının etkin yönetilmesine de katkı sağlanması amaçlanmıştır."