Eyfel’in ışıkları 12 olmadan sönecek

Enerjikrizi Avrupa sokaklarını da karartıyor. Birçok ülkede tarihi mekanlar, anıtlar, sokaklar karardı. Paris'te bulunan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıkları da 23 Eylül'den itibaren saat 01:00 yerine 23:45'te kapatılacak. Yılda 7 milyon turist çeken Eyfel Kulesi, 20 bin ampul ve telli ışıklar, elektrik kablolarına sahip. Kulede, her saat başı beş dakikalık ışık gösterisi yapılıyor.AVRUPA'DA hükümetler yükselen enerji fiyatlarına karşı tüketicilerin gaz ve elektrik maliyetleri konusunda önlem alıyor. Danimarka hükümeti gaz ve ile ısıtma maliyetleri için geçici bir tavan önerdi. Girişimin yaklaşık 45 milyar 6.06 milyar dolara mal olması bekleniyor. Fransa'da da gaz ve elektrik faturaları 2023'te yüzde 15 artışla sınırlandırıldı