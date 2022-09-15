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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Eyfel’in ışıkları 12 olmadan sönecek

Eyfel’in ışıkları 12 olmadan sönecek
Enerji krizi Avrupa sokaklarını da karartıyor. Birçok ülkede tarihi mekanlar, anıtlar, sokaklar karardı. Paris'te bulunan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıkları da 23 Eylül'den itibaren saat 01:00 yerine 23:45'te kapatılacak. Yılda 7 milyon turist çeken Eyfel Kulesi, 20 bin ampul ve telli ışıklar, elektrik kablolarına sahip. Kulede, her saat başı beş dakikalık ışık gösterisi yapılıyor.

TAVAN GETİRİYORLAR
AVRUPA'DA hükümetler yükselen enerji fiyatlarına karşı tüketicilerin gaz ve elektrik maliyetleri konusunda önlem alıyor. Danimarka hükümeti gaz ve ile ısıtma maliyetleri için geçici bir tavan önerdi. Girişimin yaklaşık 45 milyar 6.06 milyar dolara mal olması bekleniyor. Fransa'da da gaz ve elektrik faturaları 2023'te yüzde 15 artışla sınırlandırıldı
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Eyfel’in ışıkları 12 olmadan sönecek
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