Eylülde 45.1 milyarlık yatırıma teşvik verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eylül ayında bin 300 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, Eylül 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, eylül ayında bin 300 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 45 milyar 161 milyon lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 872 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 265 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 567 oldu. Maxion İnci Jant Sanayi AŞ'nin Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 2 milyar 331 milyon liralık yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Dollvet Biyoteknoloji AŞ, 1 milyar 357 milyon liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.