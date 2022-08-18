Eylülde konutta dev kampanya geliyor

Konut satış fiyatlarının yanı sıra, kiralarda yaşanan fahiş artışın önüne geçmek ve dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanacak Sosyal Konut Projesi'nin yanı sıra hükümetten bir müjdeli haber daha geldi. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine ev sahipliği yapan Esenler'de basın mensupları ile bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını açıkladı.Kampanyanın Emlak Konut Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacağını söyleyen Kurum, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de orta ve üstü proje yapan tüm sektörün dahil olacağı, bizim de destek olacağımız kampanyayı, Emlak Konut daha önce de yapmıştı. Şimdi de tüm gayrimenkul firmalarıyla birlikte eylül ayında bu süreci başlatacaklar. Konut seferberliğimiz TOKİ Başkanlığımız eliyle başlayacak ve topyekûn sektör olarak vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." Kurum, bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inandıklarını kaydetti.Kentsel dönüşümde vatandaşa verilecek kira desteğinin artacağı müjdesini veren Kurum, desteğin 1.150 liradan 1.500 liraya, 2.000 liradan ise 2.600 liraya çıkarılacağını kaydetti. Kurum, firmalara da verilen 400 bin liralık desteğin 600 bin liraya yükseltildiğini belirtti. Bakan Kurum belediyelere de yüzde 50'ye kadar faiz desteği verileceğini ifade etti.Esenler'de tamamlanan etap hakkında bilgi Murat Kurum, "Esenler'de yaptığımız 60 bin konut projemizi gerçekleştirdiğimiz alandayız. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan bu proje dünyaya örnek olacak. Esenler'e kazandıracağımız 60 bin konut projesi kapsamında ilk etapta 4.941 konutun inşasına başlamıştık. 2.030'unu tamamladık ve teslim etmeye hazır hale getirdik. İnşallah cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız bu konutların anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edecek. 2 bin 833 konutumuzu da yılsonuna kadar tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Proje İstanbul'a değer katacak anlayışla tasarlandı" diye konuştu.Bakan Kurum, İzmir'e geleceği belirtilen ve asbest taşıdığı için tartışmalara neden olan gemiyle ilgili soru üzerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirttiği rakamın yanlış olduğunu söyleyerek, "Gemide 9.2 ton asbest olduğu belirtiliyor. Bu oran kanunlara uygun. Ancak gemi karasularımıza girmeden kontrolden geçirilecek. Eğer belirtilen miktardan fazla asbest varsa geldiği yere geri gönderilecek" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, İBB'ye yönelik eleştirilerde de bulundu. Kurum, "Bakın bugün, 17 Ağustos depreminin yıldönümündeyiz. Her fırsatta deprem meselesinin siyaset üstü olduğunu söyleyip de hala depremi bir siyaset malzemesi gibi kullananlara şunu söylemek istiyorum. Türkiye ve İstanbul bir deprem tehdidi altındadır. Kentsel dönüşüm mevzuatına dair eleştirilerle bir yere varmamız mümkün değildir. Sizin eleştirdiğiniz o mevzuatlarla İstanbul'un 39 ilçesinde dönüşüm yapıyoruz" diye konuştu.