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Giriş Tarihi: 12.8.2022

EYT aralıkta tamamlanıyor

EYT aralıkta tamamlanıyor
Ankara'da Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin görüşmlere devam ediliyor. EYT Platformu üyeleri öncek gün görüştükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT'nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi konusunda söz aldı. Bolu, Düzce, Sakarya EYT Dernekleri Başkanı ve EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik, "Bakan Bilgin'e mağduriyetlerimizin anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT'nin masaya yatırılıp, konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin'in sözleri, EYT'liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada" değerlendirmesini yaptı.
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EYT aralıkta tamamlanıyor
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