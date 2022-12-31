EYT başvurusu yapmak için geceden sıraya girdiler

İŞVEREN OLARAK BİZDE MUTLUYUZ. CUMUHUR BAŞKANIMIZ ÇALIŞANA UMUT VERİYOR 6'LI MASA İSE KORKU

İşyeri sahibi olarak Bağkur sigortası olduğunu ve tekstil firmasında 40 kişinin sigortalı olarak çalıştığını belirten Kadir Çivi, "İşyerim var 40 kişi sigortalı olarak çalışıyor. 3 çalışanımız EYT'liydi şimdi emekli olacak. Ailemden de 8 kişi EYT'liydi onlar da emekli olacaklar. Şu anda SGK pirimleri biraz fazla devletimizin teşvikleri ile rahatlamayı düşünüyoruz. EYT ile üç işçimin işi bırakması sözkonusu. Bunlar makine operatörü bu işçilerimin işi bırakmaması için bazı avantajlar sağlayacağız. Devletimizin teşviki ile biraz nefes alırız.Tekstil sektöründe kayıt dışı günlük olarak çalışanlar çok. İnsanlar devamlı ve güvenceli çalışmak istemiyor. Sigortalı çalışacak işçi bulmakta zorluk çekiyoruz. Nakit parayı alınca işi bırakıp kayboluyorlar. Devletimizin kayıtlı işçi olayını çözmesi sektör için iyi olur. Cumhurbaşkanımızın bu EYT müjdesi hem işçileri hem de işverenleri mutlu etti. Herkes mutlu olsun ülke ekonomisi canlansın. Bu sürprizlerin devamını bekliyoruz. 6'lı masadan sadece söylem var icraat yok. Hükümetimiz ise halkına müjde ve umut veriyor. 6'lı masa bizim için korkudan başka bir şey vermiyor. Z kuşağı üzerinden sinsi olarak oyun oynuyorlar" dedi.