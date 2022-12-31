EYT başvurusu yapmak için geceden sıraya girdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT kararını açıklamasının ardından vatandaşların SGK merkezlerine akını devam etti. Haftasonu SGK'ların açık olması nedeniyle sıra bulmak isteyenler gece saatlerinden itibaren SGK binalarına akın ettiler.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SGK'YA KOŞTULAR
Kendi aralarında organize olan vatandaşlar gelenlerin isimlerini sırayla bir deftere kaydettiler. Bazı vatandaşlar demledikleri çayı içerek sohbet ederken, bazı vatandaşlar ise sıra defterine adını yazdırdıktan sonra arabalarının içinde uyuyarak sabahı bekledi.
8 ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE EVİMDE 10 KİŞİ MUTLU OLDU
Geceden gelip sıra bekleyenlerden Cengiz Erdem, "Yeni yılda borçlanma oranının zamlanacak olmasından dolayı sabahın erken saatlerinde SGK binasına geldim. Sabah saat 05.00'den beri buradayım. Hem askerlik borçlanması için geldim.51 yaşındayım 8 çocuğum var. 1996 yılından bu yana Erbakan döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışıyorum.
1990 yılında sigortalı olmuştum 2024 yılında emekli olacaktım. Cumhurbaşkanımız sayesinde bir yıl önceden emekli olacağım. Bu çok güzel oldu. Artık yorulmuştum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Benim evimde 8 çocuğum ve eşim olmak üzere 10 kişi mutlu oldu" dedi.
EYT ÇIKMASAYDI 14 YIL DAHA BEKLEYECEKTİM
Sinan Kırmızıtaş, "Son günden yararlanmak için erken geldik..25 yıldır çalışıyorum. 56 yaşında emekliliğim görünüyordu. 42 yaşındayım benim kısa sürem kalmasına rağmen büyük sevinç yaşadık. Biz şartlarımızı yerine getirdik. Emekliliğimizi hakettik. EYT çıkmasaydı 14 yıl daha bekleyecektim.. Sabah saatlerinde geldiğimizde uzun kuyruklar vardı. Sistemin düzelmesi ile belki bu kuyruklar azalır" dedi.
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE BÜYÜK AVANTAJ KAZANDIK
Serap Kırmızıtaş ise, "20 yıldır çalıştım şartları yerine getirdim fakat EYT ile 53 yaşında emekli olacağım görünüyordu şimdi Cumhurbaşkanımız sayesinde bu bize büyük avantaj sağladı. Ne kadar erken emeklilik o kadar ekonomik avantaj olacak. İki çocuk okutuyorum emekli olunca çocukların eğitim masraflarını daha rahat karşılayacağız" dedi.
İŞVEREN OLARAK BİZDE MUTLUYUZ. CUMUHUR BAŞKANIMIZ ÇALIŞANA UMUT VERİYOR 6'LI MASA İSE KORKU
İşyeri sahibi olarak Bağkur sigortası olduğunu ve tekstil firmasında 40 kişinin sigortalı olarak çalıştığını belirten Kadir Çivi, "İşyerim var 40 kişi sigortalı olarak çalışıyor. 3 çalışanımız EYT'liydi şimdi emekli olacak. Ailemden de 8 kişi EYT'liydi onlar da emekli olacaklar. Şu anda SGK pirimleri biraz fazla devletimizin teşvikleri ile rahatlamayı düşünüyoruz. EYT ile üç işçimin işi bırakması sözkonusu. Bunlar makine operatörü bu işçilerimin işi bırakmaması için bazı avantajlar sağlayacağız. Devletimizin teşviki ile biraz nefes alırız.Tekstil sektöründe kayıt dışı günlük olarak çalışanlar çok. İnsanlar devamlı ve güvenceli çalışmak istemiyor. Sigortalı çalışacak işçi bulmakta zorluk çekiyoruz. Nakit parayı alınca işi bırakıp kayboluyorlar. Devletimizin kayıtlı işçi olayını çözmesi sektör için iyi olur. Cumhurbaşkanımızın bu EYT müjdesi hem işçileri hem de işverenleri mutlu etti. Herkes mutlu olsun ülke ekonomisi canlansın. Bu sürprizlerin devamını bekliyoruz. 6'lı masadan sadece söylem var icraat yok. Hükümetimiz ise halkına müjde ve umut veriyor. 6'lı masa bizim için korkudan başka bir şey vermiyor. Z kuşağı üzerinden sinsi olarak oyun oynuyorlar" dedi.
BÖYLE GÜZEL ÇALIŞMALARA KARŞI NANKÖRLÜK YAPMASINLAR
Selahattin Kibar, işyerinde ustabaşı olarak çalıştığını EYT'nin çıkması ile hem emekli hakkı kazandığını hem de işyerinden teşvik alacağını belirterek, "Ben Plastik sektöründe ustabaşı olarak çalışıyorum. 51 yaşındayım EYT çıkmasa 57 yaşında emekli olacaktim. 24 yıl 7 aydır çalışıyordum. Pirim ve gün sayım için 4 ay kalmıştı. Sabahın erken saatinde gelerek askerlik borçlanması yapacaktım. Soğukta üşümemek için çay demledik, çay içiyoruz. Emekli olmak için heyecanlıyım. Emekli olsam dahi işverenim beni bırakmayacağını kalifiye işçi yetiştirene kadar teşvik vereceğini söyledi. Hem Cumhurbaşkanımız sayesinde emekli olacağım hem de işyerinden teşvik alacağım. Bu biz işçilere hem yılbaşı hediyesi hem de bayram hediyesi oldu" dedi.
KAYBOLAN TELEFONLAR SAHİPLERİYLE BULUŞTURULDU
İstanbul Bağcılar SGK önünde sabah saatlerinde başlayan yoğun sıra çalışanların yoğun mesaisi ile gün ortasına doğru azalma sağlandı. Sabahın erken saatlerinde SGK'ya gelerek erken emeklilik hakkı kazanmak için gelen vatandaşların bir kısmı telefonlarını kaybederken hemen binanın yan tarafında hizmet veren Hüseyin Büfe'nin işletmecisi Atilla Tanrıverdiler, kaybolan ve bulunan telefonlarını sahiplerine teslim ederek vatandaşların yardımına koştu.