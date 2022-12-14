AK PARTİ EYT BİR AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. EYT ile ilgili konuşan Kurtulmuş, "Teknik sorunlar var. EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız ile çalışıyoruz.

Biz kararlarımızı verirken doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Asla oy oranı yaparak iş yapsaydık biz 20 yıldır iktidarda olmazdık. Kısa popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz." dedi.