Son dakika haberi...EYT konusunda Bakanlığın çalışmasının henüz tamamlanmadığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götüreceklerini belirtti. Bakan Bilgin, sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracaklarının müjdesini verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, EYT düzenlemesi için detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını açıkladı.
BAKAN BİLGİN KABİNE TOPLANTISI SONRASI EYT İLE İLGİLİ GELEN SORULARI YANITLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan (EYT'linin) dört gözle beklediği EYT çalışmasının henüz tamamlanmadığını ifade eden Bakan, sayıların sürekli güncelliğini vurguladı.
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EYT ilgili sayıların her ay değiştiğini ifade eden Bakan Bilgin Haziran ayında 1,5 milyon olan sayının şimdilerde 1,8 milyon civarında olduğunu söyledi. EYT hesabının değişen bu rakamlar da baz alınarak hesap yapılması gerektiğini belirten Bakan Bilgin, "Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var" dedi.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
EYT gündeme gelince Bakanlığa yeni müracatların olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, "Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum" diye konuştu.
Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürmeyi umduklarını söyleyen Bakan, uzun zamandır çok hızlı çalıştıklarının altını çizdi.
SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKACAK
İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla hep görüştüklerini belirten Bakan Bilgin şunları söyledi:
"Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan hususlar var bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz işkolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var onu da meclise götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren işkolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız."
AK PARTİ EYT BİR AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. EYT ile ilgili konuşan Kurtulmuş, "Teknik sorunlar var. EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız ile çalışıyoruz.
Biz kararlarımızı verirken doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Asla oy oranı yaparak iş yapsaydık biz 20 yıldır iktidarda olmazdık. Kısa popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığının 2023 Yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Nebati, Türkiye Cumhuriyeti tarihinden bahsederek, "Gücünü tarihinden, bu toprakların irfanından ve milletinden alan bizler için, hiçbir zorluk ilerleyişimize asla engel olamaz" değerlendirmesinde bulunurken dikkat çeken EYT açıklaması yaptı.
BAKAN NEBATİ: EYT'DE DETAYLARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Bakan Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacaktır" açıklamasında bulundu.
EYT YASASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlık, yaş şartı olmadan aylar süren EYT çalışmasını tamamladı. Çalışmanın bu teknik boyutunun tamamlanması nedeniyle artık ince ayarlar kaldı. Yaş sınırı burada en çok merak edilen kısım oldu. Yaş şartının tamamemn kalktığı durum özel sektöre ve kamuya yansıyacak yükün değerlendirilmesi sonrası taslaklar masaya yatırılacak.
EYT VE ASGARİ ÜCRET İÇİN 26 ARALIK TARİHİ KRİTİK
Yılın son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Hem asgari ücret hem de EYT şartları için açıklamayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tarihte yapması bekleniyor.
EYT'DE YAŞ ŞARTI, SINIRI OLACAK MI?
Bakan Bilgin'in teknik konularda, Bakan Nebati'nin ise bütçe konusunda verilerini paylaştığı toplantı da emeklilikte yaşa takılanlar için geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.
YAŞ ŞARTI İÇİN KESİNLEŞEN BİRŞEY YOK
Bakan Bilgin yaş şartı olmadığı takdirde emeklilik koşullarını açıklarken, EYT yasası için yapılan bu toplantıda yeniden yaş şartı gündeme geldi. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN EYT'DE SON SÖZÜ SÖYLECEK
EYT şartları ne olacak? EYT yaş sınırı olacak mı? İşte tüm bu sorularla beraber EYT düzenlemesi konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.
Çalışmanın Aralık ayı içerisinde veya yeni yılın ilk ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Ancak yasanın her koşulda 1 Ocak 2023'ü kıstas alarak yürürlükte olması bekleniyor.