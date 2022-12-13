EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den EYT açıklaması! Yeni rakamı verdi

Son dakika haberi...EYT konusunda Bakanlığın çalışmasının henüz tamamlanmadığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götüreceklerini belirtti. Bakan Bilgin, sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracaklarının müjdesini verdi.

BAKAN BİLGİN KABİNE TOPLANTISI SONRASI EYT İLE İLGİLİ GELEN SORULARI YANITLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan (EYT'linin) dört gözle beklediği EYT çalışmasının henüz tamamlanmadığını ifade eden Bakan, sayıların sürekli güncelliğini vurguladı.

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EYT ilgili sayıların her ay değiştiğini ifade eden Bakan Bilgin Haziran ayında 1,5 milyon olan sayının şimdilerde 1,8 milyon civarında olduğunu söyledi. EYT hesabının değişen bu rakamlar da baz alınarak hesap yapılması gerektiğini belirten Bakan Bilgin, "Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var" dedi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT gündeme gelince Bakanlığa yeni müracatların olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, "Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürmeyi umduklarını söyleyen Bakan, uzun zamandır çok hızlı çalıştıklarının altını çizdi.



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İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla hep görüştüklerini belirten Bakan Bilgin şunları söyledi:

"Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan hususlar var bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz işkolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var onu da meclise götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren işkolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız."