Son dakika haberi...Türkiye'de gündemi meşgul eden önemli konuların başında EYT meselesi geliyor. 3600 ek göstergede son gelinmesi sonrası EYT çalışması sözleşmeli memurlara yeni haklar meselesiyle beraber ele alınacak. EYT çalışması için 6 adımlı çözüm haritası öne çıkarken, kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli personelin statü değişikliği ile ilgili çalışma başlıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 'ilk dosyamız sözleşmeliler' derken SABAH Memurlar getirilecek haklar ile ilgili taslak çalışmalara ulaştı.

Sözleşmeliye hangi haklar gelecek?

EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarda emekli olacak?

EYT şartları neler?

EYT düzenlemesi için hangi formüller masada?

İşte tüm bu soruların cevapları ile beraber EYT'de son durum...