BAKAN BİLGİN'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI: EN GENİŞ KAPSAMLI HALİYLE YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merakla beklenen EYT açıklamasını gerçekleştirdi. İşte Bakan Bilgin'in açıklamaları:

"Burada her türlü eleştirinin yapılması çok önemlidir. Burada yapılan konuşmaların özgür bir şekilde yapılmasını sağlamak zorundayız.

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"Bizim önceliğimiz çalışma ilişkileridir. Endüstri ilişkilerinde işçi-işveren ilişkileri çok önemlidir. Devlet de burada gerekli tedbirleri almakta zorunludur. Çalışma ilişkilerinde sendikalar çok önemlidir. Sermaye kendiliğinden güçlüdür. Emekçilerin örgütlenmesi ve onları işverene karşı eşit hale getirmek bizim Çalışma Bakanlığı'nın görevidir.

Biz enflasyona karşı çalışanları koruyacak şekilde düzenlemeler gerçekleştirdik. Aritmetik olarak daha önce yüzde 80'e varan asgari ücrette artış sağladık.