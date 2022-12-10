Son dakika haberi...Aralık ayı ile beraber emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de EYT yasası başta olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT düzenlemesinin en geniş kapsamlı haliyle yapılacağını açıklarken, asgari ücret, sözleşmeli personel düzenlemesi ve geçici işçi sorunu ile ilgili son durumu paylaştı.
BAKAN BİLGİN'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI: EN GENİŞ KAPSAMLI HALİYLE YAPACAĞIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merakla beklenen EYT açıklamasını gerçekleştirdi. İşte Bakan Bilgin'in açıklamaları:
"Burada her türlü eleştirinin yapılması çok önemlidir. Burada yapılan konuşmaların özgür bir şekilde yapılmasını sağlamak zorundayız.
Bakan Bilgin'den açıklama geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı, şartı olacak mı? | Video
"Bizim önceliğimiz çalışma ilişkileridir. Endüstri ilişkilerinde işçi-işveren ilişkileri çok önemlidir. Devlet de burada gerekli tedbirleri almakta zorunludur. Çalışma ilişkilerinde sendikalar çok önemlidir. Sermaye kendiliğinden güçlüdür. Emekçilerin örgütlenmesi ve onları işverene karşı eşit hale getirmek bizim Çalışma Bakanlığı'nın görevidir.
Biz enflasyona karşı çalışanları koruyacak şekilde düzenlemeler gerçekleştirdik. Aritmetik olarak daha önce yüzde 80'e varan asgari ücrette artış sağladık.
ASGARİ ÜCRET ARAŞTIRMASI
Geçtiğimiz ay Türkiye çapında araştırma yaptırdık. Araştımaya göre ortalama kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı. İşverenlerin beklentisi 7 bin lira civarında çıktı. Asgari ücret dışında alan işçilerin beklentisi 7500 lira çıktı. Asgari ücretlilerin beklentisi ise 7600 civarı çıktı.
Sık sık asgari ücretli çalışan sayısının yüzde 60 düzeyinde olduğu söyleniyor. Asgari ücretlilerin oranı yüzde 38 küsur. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Bütün çalışanlar etkileniyor. Aynı zamanda diğer ücretleri belirleyen bir ücrettir. Gerçekçi bir rakam belirlersek herkese yansır.
İstihdam büyük bir sorundur. Dolayısıyla işsizlikle mücadeleyi kendi araçlarımızla sürdürmeye çalışıyoruz. İşsizlik sorununun çözümünün temel iktisadi yöntemler olduğunu biliyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması | Video
Sözleşmeli personelin kadroya alınması konusunda 32 tür sözleşmeli personel var. Hepsini bir disiplin altına alıyoruz. Çalışmamıza göre hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine ulaşacak bir sayı var. Çalışma teknik olarak bitti.
Kurumsal işletmelere yani sendikalı çalışanı olan işletmelere beyaz bayrak vereceğiz. Sendikalaşmaya karşı olan işverenleri de teşhir etmiş olacağız.
GEÇİCİ İŞÇİ SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ
Geçici işçi sorununu da çözüyoruz. Çalışmasını bitirdik. Bu ay içerisinde Meclis'e intikal edecek.
EYT OCAK AYINDAN ÖNCE MECLİS'E GELEBİLİR
EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Bu konunun uzamasının en önemli nedeni herkesi dinlemek zorundayız. Kapsamına tam anlamıyla ulaşacağız. Gerçek boyutları ortaya çıktığında kimsenin endişesi olmasın. Temel kriterler var. Ocak ayından önce Meclis'e getirmeyi planlıyoruz.
Çalışma bitince kamuoyuyla paylaşacağız."
SON TOPLANTI KÜLLİYE'DE GERÇEKLEŞTİ
EYT düzenlemesi için detayların açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. EYT'de yaş sınırı başta olmak üzere geniş kapsamlı olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
EYT DÜZENLEMESİ İÇİN TASLAK TAMAMLANDI: EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
EYT düzenlemesi için artık sona yaklaşıldı. Asgari ücret ile beraber Türkiye'nin bir numaralı gündeminde yer alan yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT yasası içinde "Yaş sınırı olacak mı" sorusu en çok merak edilenler arasına girdi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.
EYT'DE YAŞ ŞARTI, SINIRI OLACAK MI?
Bakan Bilgin'in teknik konularda, Bakan Nebati'nin ise bütçe konusunda verilerini paylaştığı toplantı da emeklilikte yaşa takılanlar için geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. EYT yasası için yapılan bu toplantıda yeniden yaş şartı gündeme geldi. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.
EYT'DE SON SÖZ BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN
EYT düzenlemesi konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Çalışmanın Aralık ayı içerisinde veya yeni yılın ilk ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.
EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
2022 yılının ikinci yarısında çalışmaları hızlanan EYT düzenlemesinin Aralık ayında veya Ocak ayı başında Meclis'e gelmesi bekleniyor.
YAŞ ŞARTI KALKARSA EYT'LİLER NASIL EMEKLİ OLUR?
EYT yasası ile emekli olmak için kesinleşen 3 madde bulunuyor.
- 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması
- Prim gününün tamam olması
- Sigortalılık süresinin dolmuş olması
"EYT'de yaş şartı olacak mı" sorusunun cevabı Aralık ayı içerisinde netleşecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre EYT düzenlemesi ile eğer 1999 öncesi döneme dönülürse; Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk etapta 1,6 milyonu aşkın kişinin emeklilik hakkı elde etmesi bekleniyor. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.
EYT ŞARTI NE OLACAK?
8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyordu. Yine Bağ-Kur'da ise sigortalılık süresi sabit olmak üzere kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı bulunuyor.
SİGORTALILIK SÜRESİ KADINLARDA DOLDU
Sigortalılık süresi kadınlarda 8 Eylül 2019 tarihinde doldu. Erkeklerde ise bu süre, 8 Eylül 1999'ta sigorta girişi olan son erkekte 8 Eylül 2024'te dolacak.
Sigortalık süresinde bir değişiklik olmayacağından, milyonlarca EYT'li için emeklilik hesabı prim şartı etrafında şekillendi.
PRİM VE YIL ŞARTINI TAMAMLAYAN EMEKLİ OLACAK
EYT yasası ile 1999 düzenlemesi öncesi şartlara dönülürse prim ve yıl şartının SSK ve Bağ-Kur'lu için bu şekilde olması bekleniyor. Prim günü ve sigortalılık süresini (Yıl) dolduramayan EYT'liler ise şartları tamamladıkları zaman emekli olabilecek.
EYT'İLER İÇİN YEGANE UNSUR 'PRİM'
Daha öncede bahsettiğimiz gibi EYT yasasına tabi olmak emeklilik için yeterli olmayacak. Sigortalılık süresi ve prim günü eksiği olan EYT'liler bunları tamamladıktan sonra başvurmaları halinde emeklilik hakkı kazanacak. Bu minvalde primi günü emekli olabilmek için yegane unsur olarak dikkat çekiyor.
1999 DÜZENLEMESİ ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ OLAN SSK'LILAR DİKKAT!
Mevcut durumda 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emeklilik şartlarına bakacak olursak; 4A SSK dediğimiz kategoride yer alan kadınlar ve erkeklerin 20 ve 25 yıl sigortalılık süresiyle 5.000 ila 5.975 gün primi tamamladıklarında emeklilik için yaşı beklediğini görüyoruz.
Yaş şartı ne burada? Erkeklerde 44-58 yaş arası, kadınlarda ise 38-56 yaş aralığı. Burada yaş şartını kaldırdığımızda diğer şartlar sabit olacak şekilde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olabilecek.
EYT'DE PRİM GÜNÜ NE OLACAK?
Tabloya dikkatle baktığınız zaman 5.000 gün ibaresi kalın harflerle vurgulandı. Çünkü 1999 düzenlemesi öncesi prim şartı SSK'da hem kadınlar hem de erkekler için 5.000 gündü.
Yaş şartını bir kenara bırakarak ve sigortalılık sürelerinin de 20 ve 25 yıl kaldığını varsayarsak; Prim 5000 gün mü yoksa mevcut yürürlülükteki yasayla 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsayan kademeli olarak 75'er gün şeklinde artan 5000 ila 5975 gün sistemi mi olacak? İşte tam buradaki detaylar da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kamuoyuna bilgi vermesiyle netleşecek.