BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Külliye'deki EYT toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklaması ile yaş sınırı konusu yanıt buldu. İşte o açıklamalar:

EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, makul bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.

Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık olan bu düzenleme ile artık sistemi yerli yerine oturtmuş olacağız.

Ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için bu düzenlemeye sıcak bakmadık. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkânlarının elverdiğini gördüğümüzde ilgili kurumlara talimat vererek çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür.

EYT'DE YAŞ ŞARTI, YAŞ SINIRI KALDIRILDI!

Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.

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EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU

İşte emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinde 5 madde

- 8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak

- EYT yaş sınırı yok

- 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak

- SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak

- Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT TWEETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT açıklaması sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan da duyuruda bulundu. İşte ifadeler:

Yaş şartı aranmadan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızın daha emekli olma hakkına kavuşmasını sağlayan emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olsun.

DÜZENLEMEYİ BEKLEYEN 5,7 MİLYON EYT'Lİ VAR

Daha önce yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon kişiyi kapsayacağı açıklandı.

EYT'de yaş şartı kaldırıldı. Bugün itibarıyla prim ve sigortalılık süresini tamamlamış 2 milyon 250 bin kişi bulunuyor. Daha açık ifade ile eğer EYT düzenlemesi içerisinde yaş sınırı olmadığı için yasa çıktığı ilk anda emeklilik hakkı elde edecek kişi sayısı bu olacak.

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