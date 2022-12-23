BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI: SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de EYT ile ilgili son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.