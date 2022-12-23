Son dakika haberi...EYT düzenlemesi için artık çok az bir zaman kaldı. Detaylar önümüzdeki hafta için belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yapılacak düzenleme 4 milyon kişiyi ilgilendiriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİ BAKANLIĞA DOĞRUDAN EYT TALİMATI: ÇÖZÜN
Yaklaşık 4 milyon vatandaşı kapsayan emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi yapılacak düzenleme ile tarihe karışıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çözün' talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli olarak çalışarak gidiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: 2023'E BU MESELEYİ MASAMIZDAN KALDIRARAK GİRECEĞİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili yaptığı son açıklamada, "2023'e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız" ifadelerini kullandı.
EYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yılın son Kabine Toplantısı 26 Aralık Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek.
EYT'NİN YANINDA EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI DA KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK
Kabine'nin ekonomi gündeminde EYT düzenlemesi, emekli ve memur zammı yer alacak. Başkan Erdoğan, enflasyonun alım gücü üzerinde yarattığı tahribatın giderilmesi yönünde çalışmalar yapılması yönünde hükümete talimatı verdi.
Kabine Toplantısı sonrası veya hafta içinde Başkan Erdoğan'ın EYT şartları ile ilgili detayları açıklaması bekleniyor.
BAKAN NEBATİ'DEN EYT VE BÜTÇE AÇIKLAMASI: GÜÇLÜYÜZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT yasası için teknik çalışmaları tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe konusunda hazırlığını yapıyor.
Bakan Nebati EYT konusunda 'Güçlüyüz' vurgusunu kullanarak yaptığı açıklamada, "EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığımızla görüşmelerimizi yaptık. Bütçe tarafında güçlü olacağız. Bizim tarafımızda hangi tür destek gerekiyorsa vermeye, üretimin etkilenmemesi için de ilgili adımları atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI: SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de EYT ile ilgili son olarak şu ifadeleri kullandı:
"Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.
'KIDEM TAZMİNATI SORUNU UYGUN KREDİ İMKANIYLA ÇÖZÜLECEK'
Kıdem tazminatının ödenmesi için kredi verilmesiyle ilgili de son gelişmeleri aktaran Bakan Bilgin "Bakan Nebati de bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük."
EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?
EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde açıklamasında halinde Ocak ayının ilk yarısında Meclis'ten geçerek yasalaşacak. Resmi Gazete yürürlülük tarihi ise 1 Ocak 2023 olarak belirlenecek. Herhangi bir hak kaybı olmayacak.
EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası hak sahiplerinin Ocak ayının ikinci yarısında SGK'ya dilekçe vererek başvuru yapabilecek.
İLK MAAŞ NE ZAMAN ALINACAK?
SGK mevzuatına göre emeklilik dilekçesinin verildiği aydan sonra ki aydan itibaren hak sahibinin maaş hesaplaması başlayacak. Yani Ocak ayında başvuru yapan bir EYT'linin 1 Şubat itibarıyla maaş hesaplaması başlayacak.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Emeklilik işlemlerinin tamamlanmasının ardından EYT'liler Şubat ayından itibaren toplu ödeme alacak. Örneğin işlemler Nisan ayında tamamlanırsa, hak sahibi Şubat ayından itibaren maaşını toplu olarak hesabında görecek.
EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaş şartı olmadan 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların emekli edilmesi yönünde taslak çalışmasını yaptı.
Külliye'de Fuat Oktay Başkanlığında, AK Parti kurmayları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında gerçekleştirilen toplantıda konu geniş kapsamlı olarak ele alındı. Burada EYT düzenlemesinin işveren-işçi-kamu üçleminde yaratacağı değişiklikler masaya yatırıldı. Toplantıda Bakanlığın yaş şartı olmadan yürüttüğü çalışmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmak üzere ikinci bir formül olarak yaş şartı da gündeme getirildi.
YAŞ SINIRI KONUSUNDA SON SÖZÜ BAŞKAN ERDOĞAN SÖYLEYECEK
Yaş sınırı konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söylecek. Konu hakkında tüm EYT'lilerin gözü 26 Aralık tarihinde Başkan Erdoğan'da olacak.