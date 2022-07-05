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Haberler Ekonomi Haberleri EYT son dakika bugün: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler? Bakan Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması!
Giriş Tarihi: 5.7.2022 10:21 Son Güncelleme: 5.7.2022 10:23

EYT son dakika bugün: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler? Bakan Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması!

EYT son dakika bugün: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler? Bakan Bilgin’den Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması!

3600 ek gösterge ardından çalışma sırası Emeklilikte Yaşa Takılanlarda! EYT son dakika haberleri ile takip edilen gündemde Bakan Bilgin’in açıklamaları yer alıyor. Çalışmaların tamamlanması için belli bir tarihe dikkat çeken Vedat Bilgin yaş haddine takılan milyonlarca emekli adayı için açıklama yaptı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? İşte EYT yasası hakkında son bilgiler…

EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sıradaki çalışmalarını aktardı. Farklı çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını aktaran Bakan Bilgin birçok emekli adayı için sevindirici haberi verdi. Şimdi emekli adayları soruyor: EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Son açıklama çalışmaları şekillendirdi. Peki, EYT nedir, şartları neler? İşte detaylar…

EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI: YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜM GELİYOR!

Yılbaşından bu yana beklenen EYT yasası hakkında çeşitli formüller öne sürülmüştü. 3600 ek gösterge sonrası sırada bulunan Emeklilikte Yaşa Takılanlar çözümü beklerken Vedat Bilgin'den heyecanlandıran açıklama geldi:

"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz"

EYT'nin çıkış tarihi ile ilgili de yeşil ışık yakıldı! İşte o açıklama...

EYT YASASI TEMMUZ ÇALIŞMALARINA DAHİL EDİLDİ!

"EYT ile ilgili çalışmalarımız da var." diyen Bakan Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayına kadar da sözleşmesi memurlara yeni haklar düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmesi beklenirken, bu ayın sonrasında ise EYT düzenlemesi Bakanlığın öncelikli gündemine girecek.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.

EYT ÇIKACAK MI?

2022 yılı içerisinde ele alınması beklenen EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecek:

  • Kapsam belirlenecek
  • Emeklilik şartları tespit edilecek
  • Mali boyutu hesaplanacak
  • Maaş hesabı yapılacak
  • Uygulama biçimi tespit edilecek
  • Taslak yazılıp karar alınacak
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EYT son dakika bugün: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler? Bakan Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması!
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