EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI: YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜM GELİYOR!

Yılbaşından bu yana beklenen EYT yasası hakkında çeşitli formüller öne sürülmüştü. 3600 ek gösterge sonrası sırada bulunan Emeklilikte Yaşa Takılanlar çözümü beklerken Vedat Bilgin'den heyecanlandıran açıklama geldi:

"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz"

EYT'nin çıkış tarihi ile ilgili de yeşil ışık yakıldı! İşte o açıklama...