EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sıradaki çalışmalarını aktardı. Farklı çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını aktaran Bakan Bilgin birçok emekli adayı için sevindirici haberi verdi. Şimdi emekli adayları soruyor: EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Son açıklama çalışmaları şekillendirdi. Peki, EYT nedir, şartları neler? İşte detaylar…
EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI: YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜM GELİYOR!
Yılbaşından bu yana beklenen EYT yasası hakkında çeşitli formüller öne sürülmüştü. 3600 ek gösterge sonrası sırada bulunan Emeklilikte Yaşa Takılanlar çözümü beklerken Vedat Bilgin'den heyecanlandıran açıklama geldi:
"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz"
EYT'nin çıkış tarihi ile ilgili de yeşil ışık yakıldı! İşte o açıklama...
EYT YASASI TEMMUZ ÇALIŞMALARINA DAHİL EDİLDİ!
"EYT ile ilgili çalışmalarımız da var." diyen Bakan Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
Temmuz ayına kadar da sözleşmesi memurlara yeni haklar düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmesi beklenirken, bu ayın sonrasında ise EYT düzenlemesi Bakanlığın öncelikli gündemine girecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:
"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.
EYT ÇIKACAK MI?
2022 yılı içerisinde ele alınması beklenen EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecek: