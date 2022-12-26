Son dakika haberi...EYT yasası için düğümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı çözecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde milyonların beklediği EYT çalışması ile veriler ince elenip sık dokunuyor. Peki EYT yasası kimleri kapsayacak? EYT'de yaş şartı olacak mı? EYT staj düzenlemesi olacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün gerçekleşecek 2022 yılının son Kabine Toplantısı öncesi EYT ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin 'en kapsamlı düzenleme' vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"KABİNE TOPLANTISI'NDA DEĞERLENDİRİLECEK"
EYT konusu Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. EYT konusunda geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım. Ancak bir karar çıkar mı orası kesin değil.
"YAŞ ŞARTI OLACAK DEMİYORUM, ANCAK İHTİMAL DAHİLİNDE"
Yaş şartı olacak demiyorum. Ancak ihtimal dahilinde. Önümüzde muhtelif yaş aralıklarının ne kadar maliyet yaratacağının hesaplarını yapıyoruz. Şunu söyleyebilirim. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde bu EYT meselesini çözeceğiz.
Ocak ayına varmadan Meclis'e getirmiş oluruz.
EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video
STAJ EYT'YE KAPSAMINA GİRECEK Mİ?
Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.
"274 BİN KİŞİNİN İŞİ YOK, YAŞ BEKLİYOR"
Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. O prim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz.
Aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bindi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini Bağ-Kur'lular. Diğerleri, çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor.
EYT NEDİR?
Yasalarımıza göre bir vatadaşın emekli olabilmesi için yaş, prim günü ve sigortalılık süresi olarak 3 şart bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emekli olabilmesi için yaş şartı bulunmuyordu.
Bu tarihte yapılan düzenleme ile emeklilik hakkı elde edilebilmesi için sigortalılık süresi ve prim gününe yaş şartı da eklendi. Kamuoyunda EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar kavramı böyle oluştu. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi ile bu konu mesele olmaktan çıkacak.
EYT'DE SONA YAKLAŞILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan meselenin çözümü için doğrudan talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılının ikinci yarısında EYT düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı ve sona yaklaştı.
Yaş şartının tamamen kalkması durumunda prim günü ve sigortalılık süresini doldurmuş kişi sayısının Ocak ayında 2 milyonu geçeceği bildirildi.
YASADAN FAYDALANACAK KİŞİ SAYISI 5,7 MİLYONA YÜKSELDİ
Haziran ayı itibarıyla 4 milyon civarında olduğu ifade edilen EYT düzenlemesinden faydalanabilecek kişi sayısının da Bakanlığın tespiti sonrası 5,7 milyon civarına yükseldiği bildirildi.
EYT'LİLERİN YAŞ ORTALAMASI: 49,9
Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9 olurken, müracatların hala sürmesi nedeniyle rakamlar sürekli değişiyor. Örneğin, Türkiye'de SGK'ya her ay ortalama 40-50 bin kişi emeklilik başvurusunda bulunuyor.
EYT'DE YAŞ ŞARTI, SINIRI OLACAK MI?
EYT düzenlemesinde son dönemin en çok merak edilen konuların başında 'EYT yaş sınırı ne olacak' sorusu oldu. Konu hakkında Çalışma Bakanlığı teknik konularda, Hazine Bakanlığı'da bütçe konusunda çalışmalarını tamamlamak üzere. Yaş şartı konusu henüz netleşmedi.
Yaş şartı konusunda kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi ve bunu kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2022 yılının son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı bugün gerçekleşecek. Kabine Toplantısı'nın saat 15:30'da başlaması ve yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.
EYT yasası, 2022 yılının son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ana gündem maddesi olacak. EYT çalışmasının bu teknik boyutunun tamamlanması için artık ince ayarlar kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT düzenlemesi ile ilgili Kabine Toplantısı'nda son durumu paylaşacak.
EYT'de yaş sınırı burada en çok merak edilen kısım oldu. Kabine Toplantısı'nda yaş şartının tamamen kalktığı durumda özel sektöre ve kamuya yansıyacak yükün değerlendirilerek son hesapların yapılması bekleniyor.
EYT'LİLER O SAATE KİLİTLENDİ
Başkan Erdoğan'ın Kabine'de verileri ve görüşleri dinledikten sonra yaş sınırı konusunda kararı açıklayabilir. Başkan Erdoğan'ın akşam saat 19:00 civarında Kabine Toplantısı'nda alınan kararları duyurması bekleniyor.
26 ARALIK VEYA HAFTASINDA EYT ŞARTLARI AÇIKLANACAK
EYT şartları ve yaş sınırı ile ilgili detayların 26 Aralık günü Kabine Toplantısı veya aynı hafta için Başkan Erdoğan tarafından açıklaması bekleniyor.
BORÇLANARAK EYT'YE TABİ OLUNABİLİNİR Mİ?
Öte yandan son dönemde borçlanmaların işe giriş tarihini geri çekip çekmeyeceği yönünde yoğun tartışmalar yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin borçlanma konusunda yasaların mevcut halinde korunacağını açıkladı.
Bu konuyu 5510 sayılı yasanın 41. maddesi düzenliyor. Mevcut yasada ilgili maddede şu ifadeler yer alıyor:
"Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür..."
1. ASKERLİK BORÇLANMASI
Sigortadan önce yapılan askerlik süreleri borçlanıldığında bu maddenin hükmü gereği işe başlangıç tarihi geriye doğru gidiyor. Burada gideceği gün sayısı borçlanılan gün kadar oluyor.
2. YURTDIŞI BORÇLANMA
Türkiye'deki sigortalının yurtdışına gittikten sonra önceki döneme ilişkin borçlanmaları buradaki işe giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor.
3. DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN STAJ İSTİSNASI
Yasalarımıza göre sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Ancak staj burada istisna sayılıyor ve staj sonrası yapılan borçlanma işe girişi geriye doğru çekiyor.
EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
EYT şartları ve yaş sınırı açıklamasının Aralık ayının son haftası içerisinde açıklanması sonrası yasa tasarısının yeni yılın ilk ayının ilk yarısında Meclis'e intikal ettirilmesi bekleniyor.
YAŞ ŞARTI KALKARSA BİR EYT'Lİ NASIL EMEKLİ OLUR?
Yaş şartının henüz netleşmemesi nedeniyle bir bunu bir kenara koyarak EYT hesaplaması yapıldığın SSK, Bağ-Kur ve emekliliği sandığı kategorisinde sigortalı olanlar için 3 şart kesinleşti.
Bir sigortalının EYT kapsamı içerisinde değerlendirilmesi için asli unsur 8 Eylül 1999 öncesi sigorta tescilinin yapılmış olması. Bunun dışında prim günü ve sigortalılık süresi henüz tamamlanmamış olanlar da yasa kapsamında olacak. Bu şartlarını tamamlayanların kademe kademe emekli edilmesi bekleniyor.
1999 ÖNCESİ SSK'LILARDA PRİM ŞARTI 5.000 GÜNDÜ
8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyordu. Yine Bağ-Kur'da ise sigortalılık süresi sabit olmak üzere kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı bulunuyor.
SİGORTALILIK SÜRESİ ŞARTINI EYT'YE TABİ KADINLAR TAMAMLADI
Sigortalılık süresi kadınlarda 8 Eylül 2019 tarihinde doldu. Erkeklerde ise bu süre, 8 Eylül 1999'ta sigorta girişi olan son erkekte 8 Eylül 2024'te dolacak.
Sigortalık süresinde bir değişiklik olmayacağından, milyonlarca EYT'li için emeklilik hesabı prim şartı etrafında şekillendi. Mevcut durumda 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emeklilik şartlarına bakacak olursak; 4A SSK dediğimiz kategoride yer alan kadınlar ve erkeklerin 20 ve 25 yıl sigortalılık süresiyle 5.000 ila 5.975 gün primi tamamladıklarında emeklilik için yaşı beklediğini görüyoruz.
Yaş şartı ne burada? Erkeklerde 44-58 yaş arası, kadınlarda ise 38-56 yaş aralığı. Burada yaş şartını kaldırdığımızda diğer şartlar sabit olacak şekilde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olabilecek.
Tabloya dikkatle baktığınız zaman 5.000 gün ibaresi kalın harflerle vurgulandı. Çünkü 1999 düzenlemesi öncesi prim şartı SSK'da hem kadınlar hem de erkekler için 5.000 gündü.
5.000 Mİ 5975 GÜN PRİM SİSTEMİ Mİ OLACAK?
Yaş şartını bir kenara bırakarak ve sigortalılık sürelerinin de 20 ve 25 yıl kaldığını varsayarsak; Prim 5000 gün mü yoksa mevcut yürürlülükteki yasayla 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsayan kademeli olarak 75'er gün şeklinde artan 5000 ila 5975 gün sistemi mi olacak?
EYT'DE DÜĞÜMÜ BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZECEK
EYT şartlarının Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi ve detayların netleştikten sonra Aralık ayı sonuna kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararları duyurması bekleniyor.