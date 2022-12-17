Son dakika haberleri...EYT düzenlemesi ile yaklaşık 4 milyon kişiye emeklilik yolu açılacak. EYT yasa tasarısı Aralık ayı sonuna kadar tamamlanarak detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOĞRUDAN TALİMAT: EYT MESELESİNİ ÇÖZÜN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin çözüm rotasını çizdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.
BAKAN BİLGİN: EYT'DE TEKNİK SORUNLAR TAMAMEN ÇÖZÜLDÜ
EYT'de teknik sorun ile yaş arasında nasıl ilişki kuruldu, bilmiyorum. Teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu.
EYT'yi tamamen mesele olmadan çıkaracak düzenleme için Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi. EYT yasası için son viraja girilirken işçi-işveren-kamu üçleminde bütün verileri değerlendiren hükümet sorunları çözdü.
EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
EYT şartları ne olacak? EYT yaş sınırı olacak mı? İşte tüm bu sorularla beraber EYT düzenlemesi konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.
Çalışmanın Aralık ayı içerisinde tamamlanarak yeni yılın ilk günlerinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Ancak yasanın her koşulda 1 Ocak 2023'ü kıstas alarak yürürlükte olması bekleniyor.
EYT İÇİN 26 ARALIK TARİHİ ÖNE ÇIKTI
"EYT'de yaş şartı olacak mı" sorusunun cevabını Aralık ayı içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın EYT açıklaması için 26 Aralık 2022'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı sonrası öne çıkıyor.
Kadınlarda son sigortalılık süresi 8 Eylül 2019 tarihinde dolduğu için, yasa çıktığında bu şart kadınlar için aranmayacak. Erkeklerde ise bu şart 8 Eylül 2024 tarihinde tamamen ortadan kalkacak.
SSK'DA 5000 GÜN PRİM, 20-25 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ
1999 yasası öncesi 4A kategorisinde SSK'lı kadınlar yaş şartı olmadan; 20 yıl sigortalılık süresi ve 5.000 gün primle, erkekler ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5.000- gün primle emekli olabiliyordu.
BAĞ-KUR'DA 7200-9000 GÜN PRİM, 20-25 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ
4B-4C'li dediğimiz Bağ-Kur ve emekli sandığına tabi vatandaşlarda;
Erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 9.000 gün prim,
Kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 7.200 gün prim şartı bulunuyordu.
EKSİK PRİMİ OLAN EYT'Lİ NE YAPACAK?
Sigortalılık süresi dışında EYT yasası ile emekli olabilmek için yegane husus prim gününün doldurulması. Burada primini tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek. Tüm bunlarla beraber eksik primi tamamlamak ya da azaltmak için kanunların sigortalıya tanıdığı bir takım haklar var.
BORÇLANMA TUTARLARI ASGARİ ÜCRET İLE ARTACAK
EYT düzenlemesi ile emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan borçlanma tutarları asgari ücret 2023 ile beraber artacak.
İşte örnek hesaplama tablolarıyla beraber prim tamamlama formülleri:
1. ASKERLİK BORÇLANMASI
Eksik primi olan erkek sigortalıların, askerlik borçlanması ile bu primlerini tamamlama imkanı bulunuyor. Erkekler askerde geçen tüm günlerini satın alarak emeklilik primlerine ekleyebilir. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlanılan gün kadar işe giriş tarihi de geriye çekilerek önemli bir avantaj elde edilebilir.
Bu yöntemle mevcutta emeklilik giriş tarihi nedeniyle EYT'ye tabi olamayanlar emeklilik hakkı elde edebilir. Ancak her askerlik borçlanması bu EYT kapsamına girmez. Askerlik borçlanması için birinci koşul, askerlik hizmetinin henüz işe başlamadan önce yapılmış olması.
ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILACAK?
EYT ile askerlik borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler e-Devlet'ten veya SGK'nın sitesinden borçlanma talep dilekçesini indirerek dolduracak. Bu form kurumun ilgili birimine elden veya posta yoluyla gönderilecek.
NOT: Askerlik borçlanma sürelerine ait prim tutarı başvuru yapılan tarihteki asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında olmak üzere kişilerin kendilerince belirlenen günlük kazancın yüzde 32'si oranında hesaplanıyor.
2. DOĞUM BORÇLANMASI
Nasıl ki erkekler için askerlik borçlanması imkanı varsa, kadınlarlar için de doğum borçlanması imkanı var. Burada primi eksik olan kadınlar için doğum borçlanması hakkı sigortalı olarak çalışmadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için bulunuyor. Yani her bir çocuk için 720 gün toplamda ise 2.160 güne kadar prim ödenerek 'eksik prim' tamamlanabiliyor.
Prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı yeni yılda asgari ücret zammı kadar artacak. Mevcut durumda en düşük prim 69 lira, en yüksek prim de 517 lira.
Asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda en düşük prim 96,6 lira,
Yüzde 50 artması durumunda 103,5 lira olacak.
Asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda en yüksek prim 723,8 lira, yüzde 50 artması durumunda 775,5 liraya yükselecek.
2022 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 69,02 TL'dir Aylık 2.070,6 TL ve yıllık 24.847,20 TL'dir.
KISMİ BORÇLANMA DA MÜMKÜN
Emeklilik için her zaman uzun sürelere ihtiyaç olmayabilir. Bu nedenle doğum borçlanması yapacaklar izin süresinin hepsinin yerine bir kısmını kullanabilir. Örneğin EYT ile emeklilik için 60 güne ihtiyacınız varsa doğum izni sürenizin 2 ayını borçlanmanız yeterli.
DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILACAK?
Hak sahibi kadınlar başvurularını ücretsiz doğum izni ya da analık izni süreleri örneği ve SGK tarafından hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgeleri ile SGK İl Müdürlüklerine veya SGK Merkezlerine yapacak.
3. İHYA FORMÜLÜ
Bağ-Kur'lu olarak işyeri açmış ya da şirket ortağı olmuş vatandaşlar geçmişte eğer primlerini ödememişlerse günleri dondurulup borçları siliniyor. Ancak bu dondurulan günleri ihya sistemi ile yeniden kazanmak mümkün.
Geçmiş günlerini kazanmak isteyenler bu yöntemle güncel asgari ücret üzerinden ödeme yaparak günlerinin tamamını alarak primlerine eklettirebilir.
4. İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
Çalışma imkanı bulamamış sigortalılar eksik primlerini isteğe bağlı sigorta yaptırarak tamamlayabilir. SGK'ya verilecek bir dilekçeyle başlayan isteğe bağlı sigorta ile sigortalı, kendi primlerini ödeyerek tıpkı bir çalışan gibi her ay 30 gün kazanabilir.
5. GEÇMİŞE DÖNÜK HİZMET TESPİTİ YAPMAK
Geçmişte sigortası yapılmış ancak primi eksik ya da hiç yatırılmamış olanlar geçmişe dönük hizmet tespiti yaptırarak bu günlerini tescil ettirebilir ve sigortalılık giriş tarihi de geri çekebilir.
İşveren tarafından mağdur edilmiş çalışanlar konunun uzmanı bir avukata başvurarak hizmet tespiti davası açma yoluna gidebilir. Ancak hizmet tespiti davası için 5 yıl zamanaşımı süresi bulunuyor.
Bu nedenle sigortalılık süresi geri çekilerek EYT yasasına tabi olmak mümkün görünmüyor.