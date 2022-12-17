ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILACAK?

EYT ile askerlik borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler e-Devlet'ten veya SGK'nın sitesinden borçlanma talep dilekçesini indirerek dolduracak. Bu form kurumun ilgili birimine elden veya posta yoluyla gönderilecek.

NOT: Askerlik borçlanma sürelerine ait prim tutarı başvuru yapılan tarihteki asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında olmak üzere kişilerin kendilerince belirlenen günlük kazancın yüzde 32'si oranında hesaplanıyor.