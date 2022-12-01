EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı Akkol’dan EYT ve asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi...TİSK Başkanı Akkol, "EYT ile emekli olacakların tazminat ödemeleri ile ilgili çok uygun şartlarda şirketlere KGF'den kredi desteği verilecek" dedi. Asgari ücret için ise Akkol, konunun konuşulmasının şuan için çok erken olduğunu ifade ederken, "Son 2 asgari ücretteki üçlü atılan imzayı çok önemsiyorum. Bu ortak mutabakatın bu dönem için de de devam etmesini istiyorum. Biz işverenler olarak taşın altına elimizi koymaya hazırız." diye konuştu.

İşveren tarafını temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT düzenlemesi ve asgari ücret üzerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"EYT KONUSUNDA İŞÇİ VE İŞVERENLERİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ VAR"

EYT ile ilgili konuşan TİSK Başkanı Akkol, "İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var" dedi.

Akkol'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"EMEKLİLERLE NORMAL ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ SGK PRİM FARKI GİDERİLECEK"

"İşverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı çalışmayı bakanımıza sunduk. Biri emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle normal çalışalar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini bakan az evvel paylaştı.

"EYT YASASI SONRASI EMEKLİ OLACAKLARA ÖDENECEK TAZMİNAT İÇİN KGF İLE UYGUN KREDİ VERİLECEK"

Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"

Üçüncü konu yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliğ etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dahilinde olunması gerekiyor."

Asgari ücretle ilgili konuşan Akkol, "Ortak mutabakat devam etmeli. İşçi tarafınını memnun oluduğu, işverenleri koruyan bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız.