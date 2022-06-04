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Haberler Ekonomi Haberleri EYT son durum 4 Mayıs 2022: EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı, nedir ve kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 4.6.2022 12:32 Son Güncelleme: 4.6.2022 12:32

EYT son durum 4 Mayıs 2022: EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı, nedir ve kimleri kapsıyor?

EYT son durum 4 Mayıs 2022: EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı, nedir ve kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasını bekleyenler EYT son dakika gelişmelerini takip ediyor. En son Bakan Bilgin'den gelen açıklamalar ışığında kamuoyu ile paylaşılan çalışmalar sürüyor. Bu noktada "EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak?" soruları gündemde yer almaya devam ediyor. Bakan Bilgin tarafından EYT hakkında "dosya dosya önümüzde" şeklinde çalışma takvimi müjdesi gelince araştırmalar hız kazandı. Peki EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı, nedir ve kimleri kapsıyor? İşte 4 Mayıs 2022 EYT son durum ve sürece dair tüm bilgiler…

EYT son dakika haberleri ile ilgili haberler an ve an takip ediliyor. Primlerinin ödenmesine karşın emekli olabilmek adına yaşını bekleyen binlerce vatandaş konuya yönelik açıklamaları yakından takip ederken EYT son durum ne, yasa ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor sorusuna yanıt arıyor. Konuya yönelik yetkili isimlerden açıklamalar peş peşe geliyor. Peki EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı, nedir ve kimleri kapsıyor? İşte EYT son durum 4 Mayıs 2022

EYT NEDİR, YASA NE ZAMAN ÇIKACAK VE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin tarafından EYT hakkında "dosya dosya önümüzde" şeklinde çalışma takvimi müjdesi gelince araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili yeni bir formül masada. Yeni formüle göre kadınlar ve erkekler ayrı ayrı olarak değerlendirilecek. Peki, nasıl? İşte EYT son dakika…

EYT'YE 6 ADIMDA ÇÖZÜM HARİTASI

2022 yılı içerisinde ele alınması beklenen EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecek:

Kapsam belirlenecek

Emeklilik şartları tespit edilecek

Mali boyutu hesaplanacak

Maaş hesabı yapılacak

Uygulama biçimi tespit edilecek

Taslak yazılıp karar alınacak

EYT YENİ FORMÜL: ERKEKLERDE 9.000, KADINLARDA 7.200 GÜN!

EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor. Gündeme gelen bir formüle göre de erkeklerin 25 yıllık (9.000 gün), kadınların da 20 yıllık (7.200 gün) prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çok kapsamlı hazırlanan 3600 ek gösterge çalışmasının taslak ve metninin Mayıs bitmeden kamuoyu ile paylaşılması, bununla beraber de Temmuz ayına kadar da sözleşmesi memurlara yeni haklar düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor. Temmuz sonrasında ise EYT düzenlemesi Bakanlığın öncelikli gündemine girecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.

3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde."

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

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EYT son durum 4 Mayıs 2022: EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı, nedir ve kimleri kapsıyor?
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