EYT sorunu aralıkta çözüme kavuşacak

Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve çalışanları yakından ilgilendiren üç önemli konuda açıklama yapıp takvim verdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bilgin, milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, taşeron ve sözleşmeli personel konusunda çözümün yol haritasını çizdi.Bakanlık olarak şu anda kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bilgin, "Bu konudaki çalışmamızı bitirmek üzereyiz. 1 Ekim'de Meclis açıldığında ilk olarak sözleşmeli personel konusunu getireceğiz. Önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Bu düzenlemelerin ardından maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili sorunlara yönelik çalışmanın gündemde olacağını kaydeden Bilgin, önceliklerinin kadroya geçmemiş 90 bin civarındaki taşeron işçi olacağını dile getirdi.EYT'NİN teknik çalışmasının biraz daha zaman alacağını ifade eden Vedat Bilgin, "EYT ile ilgili tek bir formül üzerinde duruyoruz. EYT çalışmalarını sürdürürken her bakanlıktan çalışanlarla görüşüyoruz. EYT yapısal bir sorun ve aralık ayında çözüme kavuşmuş olacak diye tahmin ediyorum" açıklamasında bulundu.