EYT tamam aralıkta açıklanacak

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışmada son aşamaya gelindiğini, teknik olarak sürecin tamamlandığını söyledi. Düzenlemenin önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, ardından Meclis'e sunulacağını belirten Bilgin, masalarında ilk olarak sözleşmeli personel konusu olduğunu da vurguladı. Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var" dedi. Bilgin, kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurguladı.