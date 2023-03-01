Milyonların beklediği EYT Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifini dün 395 oyla kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, emeklilik için başvurular başlayacak. 4 maddeden oluşan yasa şu değişikleri içeriyor:9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, yaş koşulu olmaksızın emekli olabilecek. Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl hizmet koşulu aranacak. Ayrıca kademeli prim gün sayısı uygulanacak. Prim günü SGK için 5 bin ila 5 bin 975'e arasında olacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalıları için kadınlarda 7 bin 200, erkekler ise 9 bin gün prim gün koşulu aranacak.Gerekli koşulları taşıyanlar, süre sınırı olmadan SGK ya da e-devlet üzerinden emeklilik başvurusu yapabilecek. Bu ay başvuranlar, nisan ayında ilk emeklilik maaşlarını alabilecek.Düzenleme ile ilk etapta 2.2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun" dedi.