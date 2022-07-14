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Giriş Tarihi: 14.7.2022 10:21

EYT yasası çalışmalarında son durum: (14 Temmuz 2022) EYT yasası nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

EYT yasası çalışmalarında son durum: 14 Temmuz 2022 EYT yasası nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar için geliştirilen EYT yasası için çalışmalar hız kazandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin milyonların merakla beklediği yasa için bu yılın sonuna kadar çözüme kavuşulacağının sinyalini verdi. Bu noktada “EYT yasası nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?” soruları yanıt arıyor. İşte EYT yasası ile ilgili tüm gelişmeler...

EYT yasası son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Primlerini ödeyen ancak emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyen vatandaşlar gözünü konuyla ilgili gelişmelere çevirdi. Bu kapsamda ise "EYT yasası nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?" soruları gün içerisinde pek çok kez yanıt arıyor. İşte EYT yasası çalışmalarında son durum...

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde.

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Bu şartlara bakıldığında emekli olmak için prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlamak gerekiyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kesin bir bilgi gelmedi. Bakan Bilgin, geçtiğimiz hafta asgari ücretin açıklaması ve 3600 ek göstergenin meclisten geçmesinden sonra sıranın EYT'de olduğunu söyledi. Açıklama şu şekilde:

"Sözleşmeliler sorununu çözmek zorundayız. Önümüzdeki dosya o. Sonra EYT var, sonra tekrar asgari ücret var, sonra ise geçici işçilerimiz var. Zannederim yılsonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız."

EYT YASASI FORMÜLLERİ

EYT için Almanya ve Finlandiya formülleri araştırıldıktan sonra 6 aşamalı çözüm şöyle olacak:

1. Kapsam belirlenecek

2. Emeklilik şartları tespit edilecek

3. Mali boyutu hesaplanacak

4. Maaş hesabı yapılacak

5. Uygulama biçimi tespit edilecek

6. Taslak yazılıp karar alınacak

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EYT yasası çalışmalarında son durum: (14 Temmuz 2022) EYT yasası nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?
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