EYT YASASI SON DAKİKA! Bakan Bilgin en net tarihi verdi: Çalışma grubu kurduk

Son dakika EYT haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma grubu oluşturulduğunu açıklarken ortaya çıkacak yol haritasına uygun çalışmayı, yıl sonu ya da Ocak ayı başında Meclis'e sunacaklarını belirtti.
SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN TARİH VEREREK AÇIKLADI: KOMİSYON KURULDU, ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. 2022 yılının ikinci yarısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli memurlara kadro ve EYT düzenlemesi için çok kapsamlı çalışmalar yapacak.
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, sözleşmeli çalışanlara kadro çalışmasmasıyla ilgili olarak da, çalışmayı tamamlayıp sendikaların taleplerini de alacağız vurgusunda bulundu. Bilgin, "Çalışma grubu oluşturuldu. Ortaya çıkacak yol haritasına uygun çalışmayı, yıl sonu ya da Ocak ayı başında Meclis'e sunacağız" dedi.
Peki masada hangi formüller var? İşte detaylar...
Kamudaki sözleşmelilere yönelik çalışmanın Ekim'de tamamlanarak Meclis'e sevk edilmesi planlanırken, EYT düzenlemesinin Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına kadar veya 2023 yılı başında TBMM'ye sunulacak.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül konuşuluyor:
KISMİ EMEKLİLİĞE YENİ İMKAN
Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor.
Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar ortaya çıkıyor. Yapılacak düzenlemeyle, 3600 günle emeklilikte de yaş şartı aranmayabilir. Bu durumda 3600 günü olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir.
20-25 YIL ÇALIŞMA KRİTERİ
Gündeme gelen bir başka formül ise emeklilik için kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık prim gününü tamamlamalarını içeriyor.
Burada emekli aylığı bağlanabilmesi için aranacak şartlar, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamak, kadınlar için 20 yıl yani 7200 prim gününü, erkekler için ise 25 yıl yani 9 bin gün primi tamamlamak olacak.
Bu şartı tamamlayan EYT'liler, söz konusu formül hayata geçerse yaşa bakılmadan emekli olabilecek.
YAŞ SINIRI
Yaşa takılanlara emeklilik için bir yaş sınırı getirilebilir. Daha önce 50 yaş sınırı getirilebileceği konuşulmuştu. Bu formül hayata geçirilirse, EYT'lilerin emekli olması için 50 yaşını da tamamlaması gerekecek.
BEKLEME SÜRESİNDE İNDİRİM
Prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenler için bekleme süresini 2-3 yıl düşürmek gibi avantajlar da formüller arasında yer alıyor.
AVRUPA MODELİ
Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan kesintili emeklilik modeli de tartışılan seçenekler arasında. Bu formülde, emeklilik için kaç yıl kaldıysa her yıl için belli oranda aylıktan kesinti yapılıyor.
Daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor. Yine Avrupa'da uygulanan bir formül de geçici kesintili emeklilik. Buna göre, sigortalı belli bir kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın işaret ettiği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca bu kesinti ortadan kalkıyor.
PRİM VE SÜRE FORMÜLÜ
9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 prim gününü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlaması gerekiyor. Bunları tamamlayanlar yaşı dikkate alınmadan emeklilik imkanı elde edebilir.
KADEMELİ EMEKLİLİK
Yaşı bekleyenlere 'kademeli' emeklilik imkanı sunulması üzerinde de duruluyor.
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