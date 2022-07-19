EYT YASASI SON DAKİKA! Bakan Bilgin en net tarihi verdi: Çalışma grubu kurduk

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN TARİH VEREREK AÇIKLADI: KOMİSYON KURULDU, ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. 2022 yılının ikinci yarısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli memurlara kadro ve EYT düzenlemesi için çok kapsamlı çalışmalar yapacak.

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, sözleşmeli çalışanlara kadro çalışmasmasıyla ilgili olarak da, çalışmayı tamamlayıp sendikaların taleplerini de alacağız vurgusunda bulundu. Bilgin, "Çalışma grubu oluşturuldu. Ortaya çıkacak yol haritasına uygun çalışmayı, yıl sonu ya da Ocak ayı başında Meclis'e sunacağız" dedi.

Peki masada hangi formüller var? İşte detaylar...