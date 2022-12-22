EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati’den EYT ve bütçe açıklaması!

KKM

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki sürenin 2023 sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Nebati, "KKM finansal araçların önemli bir parçası. Mevduattaki miktar son iki aydır yatay bir şekilde devam ediyor. İzah ettiğimiz gibi ülkeye katkısı maliyetinden çok daha fazla. Hazine'ye 91,6 milyar liralık bir maliyeti var ama son iki aydır döviz kurlarındaki volatilitenin azalmasıyla da bu konuda hazineye gelen bir yük yok. En önemli katkısı da yüzde 70'lere kadar çıkan döviz ağırlığının yüzde 50'nin altına gelmiş olması. Bu hakikaten bir başarı göstergesi" dedi.