EYT yürürlüğe girdi: Binlerce kişi SGK’ye koştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 5 milyon kişinin yararlanması düşünülen düzenlenmeden istifade etmek isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet binalarının önlerinde sabah erken saatlerde uzun kuyruk oluşturdu. Biran önce emeklilik işlemlerinin başlatıp maaşlarını almayı arzulayan vatandaşlar, SGK hizmet binalarının açılmasıyla birlikte işlemlerini yaptırmaya başladı.
2023 YILINDA 2.5 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesi ile 2023 yılı içerisinde 2,25 milyon kişi emeklilik hakkı elde etti. EYT yasasına tabi geri kalan 2,5 milyon vatandaş ise prim günü ve sigortalılık süresini tamamladığı anda emekli olacak. EYT başvurusu SGK'ya giderek ya da e-Devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleştirilebilecek.
"CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"
Emeklilik işlemleri için SGK binasına gelen 48 yaşındaki Kamil Peker, "Çok bekledik. Cumhurbaşkanımız onayladı ve nu işi bitirdi. Çok mutluyuz. Çok zor şartlarda çalıştık ve bu güne geldik.10 bin prim günüm var. Emekliliği hak ettiğimi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.
"46 YAŞINDA EMEKLİ OLDUM"
Mustafa Öztürk, "Ben normalde 55 yaşında emekli olacaktım EYT düzenlemesiyle 46 yaşında emekli oldum. Kendi adıma mutluyum ve heyecanlıyım ama devlete de bir yük binecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.