EYT yürürlüğe girdi: Binlerce kişi SGK’ye koştu

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Emeklilik işlemleri için SGK binasına gelen 48 yaşındaki Kamil Peker, "Çok bekledik. Cumhurbaşkanımız onayladı ve nu işi bitirdi. Çok mutluyuz. Çok zor şartlarda çalıştık ve bu güne geldik.10 bin prim günüm var. Emekliliği hak ettiğimi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.