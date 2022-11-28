EYT’de borçlanma düğümü çözüldü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını gelecek hafta yapacak. Yeni yılda 3.500 lira olan en düşük emekli aylığı artacak, asgari ücret ölçü olacak, 3600 ek gösterge farkı maaşlara eklenecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan EYT yasa taslağının kimleri kapsayacağı, borçlanma, yaş kriterine ilişkin ayrıntılar Kabine gündemine geldi. EYT'yi bekleyenler yaşını hesaplıyor, gününü sayıyor, ya da borç yapılandırması için araştırma yapmaya devam ediyor.Hizmet dökümlerinin dikkatli incelenerek, primlerde eksiklik, çizelgede başkalarına ait isim olup olmadığına bakılması hayati önem taşıyor.Primlerde "k, ş, s" harfleri ciddi bir problem yaratıyor. Bu harfler, "Kontrollü, şüpheli, sahte ve paravan işyeri" anlamına geliyor. Sahte şirketler primleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemeyince bu sigortalar iptal ediliyor. Emekliliğe hak kazanılsa bile sahte sigortalı olarak yapılan bildirimlere ait hizmetler siliniyor. Hizmet dökümünü incelerken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ay olarak 30 gün, yıl olarak da 360 günü esas aldığını unutmamak gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir televizyon kanalında borçlanmanın işe başlangıç tarihini geriye çekmeyeceğine değerlendirmesi kafaları karıştırmıştı. SSK, Bağ-Kur kapsamındakiler için sigortalı girişten önceki borçlanmaların niteliği ne olursa olsun hizmet borçlanması başlangıç tarihini geriye çekiyor. Ancak devlet memurları için bu söz konusu değil. Memuriyet öncesi askerlik hizmeti 23 Mayıs 2002 tarihinden önceyse emeklilik yaşını etkiliyor ama işçilerde olduğu gibi sigortalılık başlangıç süresini borçlanma kadar öne çekmiyor. Bakan Bilgin'in sözleri de bu grupta yer alanları kapsıyor. Maliyetin çok daha yüksek olmaması ve aralık ayında borçlanma için mutlaka başvuruda bulunulması gerekiyor. EYT dışında kalanlar da prime göre kademeli olarak emekli olacak.Yasa taslağında 8 Eylül 1999 tarihi esas alınırken 16 yaşında sigortalı çalışanların günleri ilave olacak, ancak işe başlangıç tarihi geriye çekilmeyecek. SSK'lı çalışan kadınlar 20, erkekler 25 yılda 5000 günle emekli olacak. Devlet memurları da Bağ- Kur'lular gibi kadında 7200, erkekte 9000 günle emekli olacak.Sigortalı çalışmaya 2008 öncesinde başlayan ve birden fazla statüde çalışanların hizmet birleştirmesi suretiyle emekliliğinde son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde çalışılmış ise o statünün koşulları aranıyor. 2008 sonrası çalışmaya başlayanlarda ise tüm çalışma yaşamı boyunca en fazla çalıştığı statüye bakılıyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir yıl 360 gün, 7 yıl ise 2.520 gün. Buna göre, son 2.520 prim gününde en fazla hangi statüde prim günü bildirilmiş ise o statüden emekli olunur.