“EYT’de en kapsamlı düzenlemeyi yapacağız”

Emeklilikteyaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin kapsayacağı yaş sınırı merakla beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar geldi. TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Bilgin, EYT ve asgari ücret konularında şu mesajları verdi:EYT Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan EYT'li yurttaşlarımız, arkadaşlarımız, "EYT'li meselesi neden uzadı" diyor. Herkesi dinlemek zorundayız.En son odaları dinledik. Meselenin bir boyutu, işadamlarımızın kıdem tazminatı konusu. Devlet açısından ele alınan, fakat işverenleri de doğrudan ilgilendiren bir konu. İşveren "Kıdemli, iş beceresi gelişen adamlar yüzde 10-15" diyor, bunları kaybetmek istemiyorlar. Bu süreci nasıl yöneteceksiniz? Öyle talepler geliyor ki, yaş konusu, başka teklifte bulunanlar, şunu, bunu öteleyin diyenler var.Düzenleme (8 Eylül) 1999 öncesi çalışanları kapsıyor. Ancak o zaman dijital kayıt sistemi yok, birçoğu iş değiştirmiş. Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bu ay sonuna kadar Meclis'e getireceğimizi söylemiştim. Bu çalışmaları tamamladığımızda, gerçek boyutları ortaya çıktığında Meclis'le paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımız konusunda kimsenin endişesi olmasın. Üç temel kriter var (yaş, hizmet süresi, prim gün sayısı). Bunları komisyonda da söyledim. Yaş şartı olmasaydı haziran ayında ne kadar kişi emekli olabilirdi. Bugün bu sayı daha da yükseldi. Ocakta daha da yükselecek. Gerçekçi bir çalışmamız var. İşveren, özel sektöre yansıyacak yükü. Çalışmalar bittikten sonra kamuoyu ile paylaşacağım.Asgari ücret meselesinde, emekçilerden yana tavır alacağız. Görüşmeler başladı. İşçi, işveren ve bizim oturduğumuz üçlü masada görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler başlamadan, kamuoyunun beklentisi nedir, araştırması yaptık. Araştırmaya göre kamuoyunun beklentisi yüksek, 8 bin liranın üzerinde çıktı. İşverenlerin beklentisi, 7 bin lira civarında çıktı. Asgari ücret dışında alan işçilerin beklentisi 7 bin 500 lira çıktı. Asgari ücretlilerin beklentisi ise 7600 civarı çıktı. Sık sık asgari ücretlilerin yüzde 60 düzeyinde çalışan olduğu söyleniyor. Asgari ücretlilerin oranı yüzde 38 küsur. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Bütün çalışanlar etkileniyor. Aynı zamanda diğer ücretleri belirleyen bir ücrettir.