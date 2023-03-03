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Giriş Tarihi: 3.3.2023 13:09 Son Güncelleme: 3.3.2023 14:13

EYT'liler resmi gazetede yayınlanınca SGK önlerine akın etti

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SGK binalarının önünde bekleyenler uzun kuyruk oluşturdu. Şişli ve Fatih gibi SGK binasının önünde kuyrukta bekleyenler işlemlerini yaptırmak için uzun süre beklediler.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
EYT’liler resmi gazetede yayınlanınca SGK önlerine akın etti

Emeklililerde yaşa takılanlarla ilgili depremden 3 hafta sonra kanunun meclisten çıktı. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından SGK'lar önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Emekli olmak için SGK'lara akın eden vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren başvuru dilekçelerini vermek için heyecan yaşadılar.

Sırada bekleyen vatandaşlar "Emekli olmak için sabahın erken saatinde geldik. Başvurumuzu yapacağız. E-devletten sistem erken açılmadığı için SGK'lardan yapmak istedik. Yıllarca çalıştık şimdi emekli olmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu çok güzel bir duygu EYT'lilerin bu önemli sorunu çözüldüğü için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler.

"BU SABAH BENİM İÇİN BAYRAM OLDU "

Sırada bekleyen Rıza Metin Uzunsoy, "EYT'yi bekliyorum, dün akşam resmi gazetede yayınlandı. Bizde memnun olduk, sıraya girdik. Ailede bir tek ben emekli oluyorum çok güzel oldu benim için. Bu sabah benim için yeni bir bayram oldu diyebilirim" ifadesini kullandı.

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EYT'liler resmi gazetede yayınlanınca SGK önlerine akın etti
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