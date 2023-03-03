EYT’liler resmi gazetede yayınlanınca SGK önlerine akın etti

Sırada bekleyen vatandaşlar "Emekli olmak için sabahın erken saatinde geldik. Başvurumuzu yapacağız. E-devletten sistem erken açılmadığı için SGK'lardan yapmak istedik. Yıllarca çalıştık şimdi emekli olmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu çok güzel bir duygu EYT'lilerin bu önemli sorunu çözüldüğü için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler.