EYT’liler şimdi emlakçı oluyor

Coldwell Banker Türkiye&Kıbrıs, Century 21 Türkiye, Era Türkiye, Muzayede.com ve Premier Yapı gibi şirketlerin sahibi MasterTürk'ün Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Taş, emlak sektörüne yönelik son dönemde büyük bir ilginin oluştuğunu söyledi. Taş, "EYT ile emekli olup işten ayrılanlar kendilerine yeni bir alan oluşturup çalışmaya devam etmek istiyor. Bu kapsamda bize de ciddi başvuru var. Yetki belgesi alıp bu alanda çalışmak istiyorlar" dedi. Gayrimenkul sektöründe son aylarda talebin durağanlaştığına dikkat çeken Taş, "Seçim sebebiyle piyasa kendini beklemeye aldı. Gayrimenkulü ağırlıklı ihtiyacı olanlar alıyor" dedi.