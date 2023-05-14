Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri EYT’liler şimdi emlakçı oluyor
Giriş Tarihi: 14.5.2023

EYT’liler şimdi emlakçı oluyor

EYT’liler şimdi emlakçı oluyor
Coldwell Banker Türkiye&Kıbrıs, Century 21 Türkiye, Era Türkiye, Muzayede.com ve Premier Yapı gibi şirketlerin sahibi MasterTürk'ün Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Taş, emlak sektörüne yönelik son dönemde büyük bir ilginin oluştuğunu söyledi. Taş, "EYT ile emekli olup işten ayrılanlar kendilerine yeni bir alan oluşturup çalışmaya devam etmek istiyor. Bu kapsamda bize de ciddi başvuru var. Yetki belgesi alıp bu alanda çalışmak istiyorlar" dedi. Gayrimenkul sektöründe son aylarda talebin durağanlaştığına dikkat çeken Taş, "Seçim sebebiyle piyasa kendini beklemeye aldı. Gayrimenkulü ağırlıklı ihtiyacı olanlar alıyor" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
EYT’liler şimdi emlakçı oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA