EYT’lilere 18-26 günlük fark da hesapta

Emeklikteyaşa takılanlar (EYT) düzenlemes ile 1.6 milyon emekli başvurusundan 500 bine yakınının işlemleri tamamlandı. Mart ayında emeklilik müracaatında bulunan 1 Nisan 2023 itibarıyla emekli olacak, emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlar 18-26 günlük farkı da alacak. Fark aylıkları 5 bin 500 lira üzerinden yatacak. Mart 2023 öncesi emekli olanlar da 7 bin 500 lira emekli aylıklarını alabilecek. EYT kapsamında SSK'dan emekliliğe hak kazananlara 1-17 Nisan arasındaki, Bağ-Kur'lulara da 25 Nisan'a kadar olan fark birikmiş olarak hesaba yatıyor. İkramiyeler de aylıklarla beraber ödenecek. Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. SSK kapsamındakilere ödeme gününe göre aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; 17, 18, 19, 20 ise 14 Nisan'da, 21, 22, 23 ise 15 Nisan'da, 24, 25, 26 ise 16 Nisan'da ödenecek. Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 25 ve 26 ise 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 ise 18 Nisan'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamındakilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek.