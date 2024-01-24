Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon 160 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 19 Ocak'ta 35'inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda otomotiv sektörüyle ilgili, piyasayı daraltıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletme hakkında 27 milyon TL idari para cezası kararı alındı. 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15 milyon 239 bin 294 TL, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye ise fahiş fiyat artışı nedeniyle 4 milyon 969 bin TL idari para cezası uygulandı. Belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yaptığı tespit edilen işletmelere 55 milyon 869 bin 477 TL idari para cezası uygulandı.