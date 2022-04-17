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Haberler Ekonomi Haberleri Fahiş fiyat ve stokçulukla dört koldan mücadele! Bu kurallara uymayanlar yanacak
Giriş Tarihi: 17.4.2022 13:08 Son Güncelleme: 17.4.2022 13:21

Fahiş fiyat ve stokçulukla dört koldan mücadele! Bu kurallara uymayanlar yanacak

AA
Fahiş fiyat ve stokçulukla dört koldan mücadele! Bu kurallara uymayanlar yanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele, KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele amacıyla saha çalışmalarını hızlandırarak, yaklaşık 30 sektörde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, piyasadaki fiyatları mercek altına alan Bakanlık, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri çerçevesinde ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı.

30'A YAKIN SEKTÖRDE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

Denetim planları doğrultusunda faaliyet alanlarıyla ciro büyüklükleri dikkate alınarak Bakanlık risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi.

BAKAN NEBATİ TALİMATI VERDİ: DENETİMLER ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin talimatıyla temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimleri başta olmak üzere vatandaşların alım güçlerini artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmalar tespit edilerek, vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimler artırıldı.

SPEKÜLATİF FİYAT ARTIŞININ OLUP OLMADIĞI HUSUSUNA ÖZELLİKLE BAKILIYOR

Gıda sektörüne yönelik denetimlerde, tedarik zincirleri dikkate alınarak ürünlerde üretim yerinden nihai tüketicilere ulaşma aşamasına kadar arz–talep dengesiyle uyuşmayacak spekülatif fiyat artışının olup olmadığı hususuna özellikle bakıldı.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı başta olmak üzere özellikle belge düzenine uyum konusuna azami dikkat edilen denetimlerde, fiili stok sayımları yapılarak işletmelerdeki ana girdiler sonucunda ne kadar ürün üretildiği kontrol edildi. Bu kapsamda ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde sevk irsaliyesiz mal sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli cezalar kesildi.

İş yerlerinde sigortasız ve kayıt dışı çalışanlara ilişkin gerekli tespitler yapılarak cezai işlemler uygulandı.

Bakan Nebati'nin şubatta oluşturulacağını duyurduğu Enflasyonla Mücadele Timi, fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Fahiş fiyat artışlarına karşı mücadele ve denetimler ilerleyen günlerde de devam edecek.

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Fahiş fiyat ve stokçulukla dört koldan mücadele! Bu kurallara uymayanlar yanacak
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