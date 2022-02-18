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Haberler Ekonomi Haberleri Fahiş fiyat vurguncuları ve stokçular şimdi yandı! 2 milyon TL para cezası
Giriş Tarihi: 18.2.2022 01:48

Fahiş fiyat vurguncuları ve stokçular şimdi yandı! 2 milyon TL para cezası

İHA
Fahiş fiyat vurguncuları ve stokçular şimdi yandı! 2 milyon TL para cezası

Ticaret Bakanlığı indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasında para cezası verilecek

Ticaret Bakanlığı'nın indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak. Gıda fiyatlarında indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat baz alınırken yönetmelikteki değişiklik 1 Mart'tan itibaren başlayacak.

Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL, fahiş fiyat artışı yapanlara da 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası verilecek.
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Fahiş fiyat vurguncuları ve stokçular şimdi yandı! 2 milyon TL para cezası
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