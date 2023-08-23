Fahiş fiyatla Togg satanlara inceleme

"TİCARİ HİLEYE BAŞVURANLAR TESPİT EDİLİP YASAL İŞLEMLER UYGULANACAK"

İkinci el araçlarla ilgili fahiş fiyat talep etme, ikinci el araç için sıfır fiyatının üstünde fiyat talep etme, sıfır araçta stokçuluk yapma, sıfır araç için elden ekstra para talep etme ya da aksesuar bahanesiyle fiyat arttırma oyunlarına karşı, Ticaret Bakanlığı olarak sıkı denetimlerimiz devam etmektedir. Bakanlığımızın bu çalışmaları neticesinde yasa dışı araç ilanlarında % 95 oranında azalma kaydedilmiş, stoklanmış yeni araçların birden ortaya çıktığı görülmüş ve yeni araçlar ile ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüşler başladığı kaydedilmiştir. Ticaret ortamı ve şartları tam normale dönünceye kadar Ticaret Bakanlığı olarak piyasada denetimlerimiz ve sıkı takipler devam edecektir.

Araçlarını ilan sitelerinde normal fiyat ile yayınlayıp, telefon görüşmelerinde yüksek fiyat talep ederek ticari hileye başvuranlarla ilgili de, şikayetler doğrultusunda tespitler hızla yapılıp, yasal işlemler uygulanmaktadır.