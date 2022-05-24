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Giriş Tarihi: 25.5.2022

Fahiş kira zirvesi

SEDA TABAK SEDA TABAK
Fahiş kira zirvesi

Hükümet fahiş kira artışından vatandaşı korumak için tam gaz çalışıyor. Dün akşam saatlerinde üç bakanlık bir araya gelerek önlemleri masaya yatırdı

Hükümet fahiş kira artışından vatandaşı korumak için tam gaz çalışıyor. Dün akşam saatlerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanlığı, TBMM ve bakanlıkların ilgilileri kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.
Vatandaşın mağdur olmaması adına kira artışıyla mücadele eden bakanlıkların yaptığı toplantıda çalışmalar masaya yatırıldı. Yapılan istişareler sonucunda TÜFE oranını aşan kira uygulamasını denetleyip ceza vermek, TOKİ, belediye ve şirketlere kiralık sosyal konut ürettirmek, büyükşehirlerdeki kira artışlarına sınır getirmek gibi çözümler üzerinde durulduğu öğrenildi. Ortaya çıkan formüllerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alması ve kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

DENETLEME ÖNERİSİ
Kira artış oranları da gündeme geldi. Borçlar Kanunu'na göre 5 yıla kadar olan kira artışları TÜFE'ye göre yapılıyor. 5 yıldan sonra ev sahipleri isterse, yeni kira tespiti yapıyor. Bu da rayiç bedel üzerinden gerçekleşiyor. Ancak, enflasyondaki artış nedeniyle ev sahipleri yüksek artışa zorluyor. Bunun denetlenmesi için de mekanizma kurulabileceği belirtiliyor.

KİRALIK SOSYAL KONUT
Toplantıda, alternatifler de değerlendirildi. Özellikle Hollanda'nın tavan fiyat modelinin Türkiye'de uygulanması ve yine Avrupa ülkelerinde uygulanan sosyal konut üreterek kiraya verilmesi masaya yatırıldı. Bunun TOKİ ve belediyeler üzerinden yapılması, bu kurumların sadece kiraya verilmek üzere ucuz konut üretmesi de gündem maddeleri arasında. Yapılacak düzenlemeler ile vergi istisnaları uygulanacağı için bu gayrimenkullerin maliyetinin düşük olması planlanıyor.

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Fahiş kira zirvesi
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